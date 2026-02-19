"Sogno di fare un film sul mio Paese fin da bambino. La vera storia di Porto Rico è sempre stata circondata da controversie", ha detto l'artista. "Questo film è una riaffermazione di ciò che siamo, raccontata con l'intensità e l'onestà che la nostra storia merita"

Il rapper poliedrico René "Residente" Pérez Joglar, vincitore di 34 Grammy e Latin Grammy, segna il suo esordio alla regia con una lettera d'amore alla sua isola natale, Porto Rico.

Cosa sappiamo su Porto Rico

Il film, intitolato Porto Rico, è un epico western caraibico ma anche un dramma storico. Sarà interpretato da Benito "Bad Bunny" Martínez Ocasio, al suo primo ruolo da protagonista, affiancato da un cast d'eccezione: Viggo Mortensen, Edward Norton e Javier Bardem. Il regista e produttore Alejandro G. Iñárritu firmerà la produzione esecutiva.

Come annunciato da Deadline nel 2023, quando Porto Rico era ancora in fase di sviluppo, Bud Bunny e lo sceneggiatore premio Oscar Alexander Dinelaris (Birdman) hanno co-scritto la sceneggiatura, descritta all'epoca come un dramma storico basato sulla vita del rivoluzionario portoricano José Maldonado Román, noto come Águila Blanca (Aquila Bianca), e ambientato sull'isola alla fine del XIX secolo. Maldonado Román lottò contro il colonialismo guidando una banda di ex detenuti per affermarel l'identità nazionale di Porto Rico, ed è questa storia che il film intende portare alla luce.

Non è ancora noto se il film seguirà la trama originale. Un comunicato stampa afferma che il progetto "fonde la portata storica con un approccio viscerale e lirico e una narrazione avvincente ispirata a eventi reali". "Ho sognato di fare un film sul mio Paese fin da bambino. La vera storia di Porto Rico è sempre stata circondata da controversie", ha detto Bad Bunny. "Questo film è una riaffermazione di ciò che siamo, raccontata con l'intensità e l'onestà che la nostra storia merita".

La presentazione del progetto arriva dopo la grande performance di Bad Bunny durante l'intervallo del Super Bowl, con il suo tributo a Porto Rico. Ogni aspetto della sua performance era intimamente intrecciato con i tessuti, il cibo e lo spirito festivo del popolo Boricua. Tanto che, secondo Expedia, lo show avrebbe fatto impennare le ricerche di voli per l'isola del 245% dall'8 all'11 febbraio rispetto alle stesse date dell'anno scorso.