Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Porto Rico, Bad Bunny reciterà nel film con Edward Norton eJavier Bardem

Cinema
©Ansa

"Sogno di fare un film sul mio Paese fin da bambino. La vera storia di Porto Rico è sempre stata circondata da controversie", ha detto l'artista. "Questo film è una riaffermazione di ciò che siamo, raccontata con l'intensità e l'onestà che la nostra storia merita"

Il rapper poliedrico René "Residente" Pérez Joglar, vincitore di 34 Grammy e Latin Grammy, segna il suo esordio alla regia con una lettera d'amore alla sua isola natale, Porto Rico.

Cosa sappiamo su Porto Rico

Il film, intitolato Porto Rico, è un epico western caraibico ma anche un dramma storico. Sarà interpretato da Benito "Bad Bunny" Martínez Ocasio, al suo primo ruolo da protagonista, affiancato da un cast d'eccezione: Viggo Mortensen, Edward Norton e Javier Bardem. Il regista e produttore Alejandro G. Iñárritu firmerà la produzione esecutiva.

 

Come annunciato da Deadline nel 2023, quando Porto Rico era ancora in fase di sviluppo, Bud Bunny e lo sceneggiatore premio Oscar Alexander Dinelaris (Birdman) hanno co-scritto la sceneggiatura, descritta all'epoca come un dramma storico basato sulla vita del rivoluzionario portoricano José Maldonado Román, noto come Águila Blanca (Aquila Bianca), e ambientato sull'isola alla fine del XIX secolo. Maldonado Román lottò contro il colonialismo guidando una banda di ex detenuti per affermarel l'identità nazionale di Porto Rico, ed è questa storia che il film intende portare alla luce.

 

Non è ancora noto se il film seguirà la trama originale. Un comunicato stampa  afferma che il progetto "fonde la portata storica con un approccio viscerale e lirico e una narrazione avvincente ispirata a eventi reali". "Ho sognato di fare un film sul mio Paese fin da bambino. La vera storia di Porto Rico è sempre stata circondata da controversie", ha detto Bad Bunny. "Questo film è una riaffermazione di ciò che siamo, raccontata con l'intensità e l'onestà che la nostra storia merita".

 

La presentazione del progetto arriva dopo la grande performance di Bad Bunny durante l'intervallo del Super Bowl, con il suo tributo a Porto Rico. Ogni aspetto della sua performance era intimamente intrecciato con i tessuti, il cibo e lo spirito festivo del popolo Boricua. Tanto che, secondo Expedia, lo show avrebbe fatto impennare le ricerche di voli per l'isola del 245% dall'8 all'11 febbraio rispetto alle stesse date dell'anno scorso.

La carriera

Bad Bunny, all'anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, è originario di Vega Baja, Porto Rico. In meno di un decennio, ha costruito una delle carriere più straordinarie della musica contemporanea. I suoi primi singoli - tra cui Chambea, Soy Peor e la collaborazione con Cardi B e J Balvin su I Like It - hanno rivelato fin da subito la sua versatilità trasformandolo in un fenomeno globale. Tanto che il suo primo album, X 100pre, uscito nel 2018, debuttò direttamente al numero uno delle classifiche latin e ricevette la certificazione Latin Diamond dalla RIAA. Gli anni successivi sono stati un'escalation continua: con Un Verano Sin Ti (2022) abbandonò la trap delle origini per esplorare reggaeton, pop indie e sonorità tropicali, segnando una svolta nel mainstream musicale globale e dimostrando che la musica latinoamericana non era affatto un fenomeno solo locale. Il quinto album, Nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023), ha debuttato al primo posto della Billboard 200, mentre il tour promozionale, con 49 date sold out tra Stati Uniti, Canada e Porto Rico, ha infranto diversi record. Il capitolo più recente e forse più ambizioso è Debí tirar más fotos (gennaio 2025), premiato alla 68ª edizione dei Grammy Awards come Album dell'Anno, diventando il primo disco in lingua spagnola a ricevere questo riconoscimento. Nel corso della carriera Bad Bunny ha accumulato sei Grammy, diciassette Latin Grammy e diversi riconoscimenti come artista dell'anno da Billboard.

Approfondimento

Super Bowl, Lady Gaga a Bad Bunny: "Una performance significativa"

Spettacolo: Ultime notizie

Foo Fighters, è uscito il nuovo singolo e l'album Your Favourite Toy

Musica

Il dodicesimo lavoro in studio del gruppo di Dave Grohl, già anticipato dal singolo Asking...

La Scuola di Ballo della Scala in scena al Teatro Valentino Garavani

Spettacolo

Nell’ambito della Stagione 2025/26 "Abitare le emozioni" a cura di Daniele Cipriani...

Maria Antonietta & Colombre, a Sanremo 2026 con La felicità e basta

Musica

Debutto in gara di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, meglio noti con i loro nomi d'arte....

13 foto

Depardieu, a novembre il processo d'appello per violenza sessuale

Spettacolo

La Corte d’Appello di Parigi ha fissato dal 16 al 20 novembre il processo all'attore francese per...

Travis Scott ha annunciato un concerto a Reggio Emilia

Musica

Il rapper statunitense si esibirà all’Rcf Arena il 17 luglio 2026 per la prima edizione di...

Spettacolo: Per te