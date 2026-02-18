Oltre 80 partecipanti attuali ed ex partecipanti alla Berlinale hanno condannato in una lettera aperta sia il “silenzio” del Festival del Cinema sul conflitto a Gaza, sia la “censura” imposta agli artisti che “si oppongono al genocidio in corso perpetrato da Israele contro i palestinesi a Gaza e al ruolo chiave dello Stato tedesco nel renderlo possibile”. I firmatari, che hanno ribadito che “ci aspettiamo che le istituzioni del nostro settore rifiutino la complicità nella terribile violenza che continua a essere perpetrata contro i palestinesi”, includono non solo gli attori Tilda Swinton, Javier Bardem, Angeliki Papoulia, Saleh Bakri, Tatiana Maslany, Peter Mullan e Tobias Menzies, ma anche i registi Mike Leigh, Lukas Dhont, Nan Goldin, Miguel Gomes, Adam McKay e Avi Mograbi. La lettera è arrivata a metà dell’edizione 2026, già segnata dalle dichiarazioni nella conferenza stampa di apertura del presidente della giuria, Wim Wenders. Giovedì 12 febbraio, infatti, mentre rispondeva alle domande dei giornalisti sulla situazione attuale nel mondo, compresa la guerra a Gaza, il regista aveva espresso la propria opinione sulla capacità dei film di influenzare il cambiamento in ambito politico. “I film possono cambiare il mondo, ma non in senso politico”, aveva dichiarato. “Nessun film ha davvero cambiato le idee di un politico. Ma possiamo cambiare l’idea che le persone hanno di come dovrebbero vivere. C’è una grande discrepanza su questo pianeta tra le persone che vogliono vivere la propria vita e i governi che hanno idee diverse. Quindi penso che i film colmino questa discrepanza”. Wenders aveva aggiunto che, come registi, “dobbiamo rimanere fuori dalla politica perché se realizziamo film che sono espressamente politici, entriamo nel campo della politica. Ma noi siamo il contrappeso della politica, siamo l'opposto della politica. Dobbiamo fare il lavoro delle persone, non quello dei politici”. A causa del clamore seguito alle sue affermazioni, la direttrice del festival, Tricia Truttle, aveva a sua volta dichiarato: “Non ci si dovrebbe aspettare che gli artisti commentino tutti i dibattiti più ampi sulle pratiche passate o attuali di un festival, sulle quali non hanno alcun controllo”. Ora, nella lettera aperta, si legge invece che "siamo fermamente in disaccordo con l'affermazione del presidente della giuria della Berlinale 2026, Wim Wenders, secondo cui il cinema è “l'opposto della politica”. Non si può separare l'una dall'altra”. I firmatari hanno invece sottolineato che “la tendenza sta cambiando nel mondo del cinema internazionale”, un riferimento al rifiuto di oltre 5.000 lavoratori del cinema, inclusi grandi nomi di Hollywood, di lavorare con “compagnie e istituzioni cinematografiche complici”.