Berlinale 2026, il programma del Festival e i film in concorso

Dal 12 al 22 febbraio 2026 Berlino torna capitale del cinema internazionale con un programma ricchissimo di anteprime, grandi autori e nuovi sguardi. Tra gli eventi più attesi spicca anche Il Signore delle Mosche, presentato come titolo speciale e già al centro dell’attenzione di pubblico e critica, in anteprima mondiale il 13 febbraio

La 76ª edizione della Berlinale , il celebre Berlin International Film Festival, torna dal 12 al 22 febbraio 2026 nella capitale tedesca, con una delle line-up più attese dell’anno cinematografico. Tra le star annunciate e i momenti clou c’è la consegna dell’Honorary Golden Bear a Michelle Yeoh e l’apertura affidata a No Good Men della regista afghana Shahrbanoo Sadat, un mix di commedia romantica e impegno sociale scelto per dare il via alle proiezioni ufficiali. Oltre alla competizione principale per l’ Orso d’oro , che vede in gara 22 film internazionali, il festival presenterà sezioni come Panorama, Perspectives e Berlinale Special Gala, con anteprime di cinema, serie e documentari provenienti da tutto il mondo.

il programma

L'edizione 2026 si apre con il film No Good Men della regista afghana Shahrbanoo Sadat, evidenziando l’attenzione del festival verso storie forti e socialmente rilevanti. La giuria internazionale, presieduta dal cineasta Wim Wenders, valuterà 22 film in concorso per l’ambito Orso d’Oro, tra cui opere di registi consolidati come Kornél Mundruczó e Angela Schanelec. I film in competizione spaziano da storie di vita contemporanea a drammaturgie sperimentali e titoli speciali tra cui The Blood Countess con Isabelle Huppert. La manifestazione non si limita alle sale principali: ci saranno proiezioni pubbliche in varie location di Berlino e sezioni dedicate alla scoperta di nuovi talenti e forme narrative.

IL SIGNORE DELLE MOSCHE in anteprima mondiale

All’edizione 2026 della Berlinale ci sarà anche la serie televisiva ispirata al celebre romanzo di William Golding, Il Signore delle Mosche, presentata in anteprima all’interno della manifestazione e visibile negli schermi del festival come parte degli eventi speciali, insieme ad altri titoli importanti. La data prevista per la proiezione è il 3 febbraio. Il primo adattamento televisivo del capolavoro di Golding sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 22 febbraio. La serie in quattro episodi - scritta da Jack Thorne e diretta da Marc Munden - racconta la deriva emotiva e morale di un gruppo di ragazzi dispersi su un’isola deserta, tra perdita dell’innocenza e lotta per il potere.

Qui il programma completo