Mare Fuori, il cast della stagione 6 da oggi in streaming

Carlotta Pinto è Marika, una delle tre sorelle protagoniste della nuova stagione. A differenza di Sharon, la sorella maggiore assetata di potere, Marika non ne condivide le ambizioni. Anzi, il suo sogno è quello di cantare. Prima dell'recitazione, Carlotta si era già fatta conoscere come cantante: ha incantato il pubblico del Teatro Comunale di Benevento durante il decennale della rassegna Voci di Donne e, nel 2024, ha vinto la sezione canto del contest scolastico Yes I Know My Way, promosso dall'Accademia di Santa Sofia in omaggio a Pino Daniele.