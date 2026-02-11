I primi sei episodi della sesta stagione usciranno il 4 marzo su RaiPlay. Il produttore Roberto Sessa ha confermato la realizzazione di altre due stagioni: “Abbiamo consegnato il progetto della settima e ottava stagione che si faranno”

In merito al futuro della serie tv, il produttore Roberto Sessa ha confermato la realizzazione di altre due stagioni: “Abbiamo consegnato il progetto della settima e ottava stagione che si faranno”. Nessuna indiscrezione sulla possibile data di distribuzione.

Maria Esposito sarà nuovamente Rosa Ricci nella sesta attesa stagione di Mare Fuori. New entry Virginia Bocelli , figlia del tenore, e Romano Reggiani .

Come rilanciato dall’ANSA, questa la sinossi della sesta stagione: “Al centro delle vicende c'è ancora Rosa Ricci, l'ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L'arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà dinamiche e storie segnate dal crimine, ma anche dalla possibilità di invertire la rotta. Tra i nuovi ingressi anche una ragazza di buona famiglia Stella una giovanissima ragazzina, talento della musica educata rigidamente: si macchia suo malgrado di un terribile crimine pur di sfuggire all'oppressivo ambiente. E ancora, una giovane detenuta straniera dal passato misterioso. Arriva anche un nuovo direttore dell'Ipm Stefano Stazi”.

Beniamino Catena ha raccontato: “In questa stagione, oltre a mantenere continuità con la serie in termini di avventure giovanili tra crimine e riscatto, il percorso di recupero e redenzione dei ragazzi è preponderante. Un lavoro di scavo psicologico”. Il regista ha aggiunto: “La peculiarità di questa comunità di ragazzi ‘interrotti’ è che i loro rapporti non sono filtrati dai social media e quindi le relazioni interpersonali sono basate su emozioni, reazioni, affetti, sguardi autentici, a cui non si possono sottrarre o che non possono facilmente camuffare”.