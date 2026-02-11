Offerte Sky
Mare fuori 6, svelata la data di uscita. Nel cast anche Virginia Bocelli

I primi sei episodi della sesta stagione usciranno il 4 marzo su RaiPlay. Il produttore Roberto Sessa ha confermato la realizzazione di altre due stagioni: “Abbiamo consegnato il progetto della settima e ottava stagione che si faranno”

I primi sei episodi della nuova stagione di Mare Fuori arriveranno il 4 marzo su Rai Play. L’intera sesta stagione sarà disponibile dall’11 marzo. Dietro la macchina da presa Beniamino Catena e Francesca Amitrano. Il produttore Roberto Sessa ha annunciato altre due stagioni.

mare fuori 6, i dettagli della nuova stagione

Maria Esposito sarà nuovamente Rosa Ricci nella sesta attesa stagione di Mare Fuori. New entry Virginia Bocelli, figlia del tenore, e Romano Reggiani. Beniamino Catena ha anticipato: "In questa stagione, oltre a mantenere continuità con la serie in termini di avventure giovanili tra crimine e riscatto, il percorso di recupero e redenzione dei ragazzi è preponderante. Le amicizie e gli amori che nascono ‘lì dentro’ sono propedeutici alla vita che scorre ‘là fuori’. Veterani dell’istituto incrociano nuovi personaggi ma entrambi conquistano la vera libertà solo quando l’amore vince sull’odio”.

 

In merito al futuro della serie tv, il produttore Roberto Sessa ha confermato la realizzazione di altre due stagioni: “Abbiamo consegnato il progetto della settima e ottava stagione che si faranno”. Nessuna indiscrezione sulla possibile data di distribuzione.

Lucrezia Guidone, l'attrice della serie tv Mare Fuori è incinta

Come rilanciato dall’ANSA, questa la sinossi della sesta stagione: “Al centro delle vicende c'è ancora Rosa Ricci, l'ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L'arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà dinamiche e storie segnate dal crimine, ma anche dalla possibilità di invertire la rotta. Tra i nuovi ingressi anche una ragazza di buona famiglia Stella una giovanissima ragazzina, talento della musica educata rigidamente: si macchia suo malgrado di un terribile crimine pur di sfuggire all'oppressivo ambiente. E ancora, una giovane detenuta straniera dal passato misterioso. Arriva anche un nuovo direttore dell'Ipm Stefano Stazi”.

 

Beniamino Catena ha raccontato: “In questa stagione, oltre a mantenere continuità con la serie in termini di avventure giovanili tra crimine e riscatto, il percorso di recupero e redenzione dei ragazzi è preponderante. Un lavoro di scavo psicologico”. Il regista ha aggiunto: “La peculiarità di questa comunità di ragazzi ‘interrotti’ è che i loro rapporti non sono filtrati dai social media e quindi le relazioni interpersonali sono basate su emozioni, reazioni, affetti, sguardi autentici, a cui non si possono sottrarre o che non possono facilmente camuffare”.

Io sono Rosa Ricci, trama e cast del prequel di Mare Fuori al cinema
