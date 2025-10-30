Io sono Rosa Ricci, trama e cast del prequel di Mare Fuori al cinema

La storia raccontata nel film Io sono Rosa Ricci si apre a Napoli, nel 2020. Rosa Ricci, appena quindicenne, vive all’ombra del padre Don Salvatore Ricci, uno dei boss più temuti della città. Cresciuta in una sorta di prigione dorata, Rosa conduce una vita apparentemente protetta, circondata da lusso e privilegi, ma immersa in una realtà segnata dalla violenza e dal potere.

La quiete illusoria del suo mondo si infrange quando Don Salvatore accetta l’invito del narcotrafficante boliviano Agustìn Torres a una cena sul suo yacht. L’incontro, che dovrebbe sancire un accordo d’affari, si trasforma invece in una trappola: Torres mira a impadronirsi delle piazze di spaccio controllate dai Ricci. Don Salvatore viene gettato in mare, lasciato a morire, mentre Rosa viene sequestrata e condotta su un’isola remota. Lì, tra paura e isolamento, la giovane scopre la forza per ribellarsi al destino impostole dalla famiglia e dalla malavita.

Durante la prigionia, Rosa stringe un legame profondo che la segnerà per sempre. Al suo ritorno a Napoli, non è più la ragazza ingenua di un tempo: ha imparato a difendersi, a combattere e a decidere per sé stessa. Davanti al padre, dimostrerà di essere degna del nome che porta, e che il sangue dei Ricci scorre in lei con un nuovo, implacabile coraggio.

©Webphoto