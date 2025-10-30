Io sono Rosa Ricci, trama e cast del prequel di Mare Fuori al cinema

Introduzione
Con Io sono Rosa Ricci, film in uscita nelle sale italiane a partire da oggi (giovedì 30 ottobre 2025), la regista Lyda Patitucci porta sul grande schermo un racconto intenso e cupo che affonda le radici nell’universo narrativo della serie televisiva Mare fuori.
Lo spin-off, che funge anche da prequel, si concentra sulla figura del personaggio titolare, Rosa Ricci appunto, rivelando le origini della sua discesa nel mondo criminale e i segreti della famiglia che l’ha plasmata.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla pellicola, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film che racconta l’origine di una leggenda criminale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Napoli, 2020: il mondo di Rosa Ricci
La storia raccontata nel film Io sono Rosa Ricci si apre a Napoli, nel 2020. Rosa Ricci, appena quindicenne, vive all’ombra del padre Don Salvatore Ricci, uno dei boss più temuti della città. Cresciuta in una sorta di prigione dorata, Rosa conduce una vita apparentemente protetta, circondata da lusso e privilegi, ma immersa in una realtà segnata dalla violenza e dal potere.
La quiete illusoria del suo mondo si infrange quando Don Salvatore accetta l’invito del narcotrafficante boliviano Agustìn Torres a una cena sul suo yacht. L’incontro, che dovrebbe sancire un accordo d’affari, si trasforma invece in una trappola: Torres mira a impadronirsi delle piazze di spaccio controllate dai Ricci. Don Salvatore viene gettato in mare, lasciato a morire, mentre Rosa viene sequestrata e condotta su un’isola remota. Lì, tra paura e isolamento, la giovane scopre la forza per ribellarsi al destino impostole dalla famiglia e dalla malavita.
Durante la prigionia, Rosa stringe un legame profondo che la segnerà per sempre. Al suo ritorno a Napoli, non è più la ragazza ingenua di un tempo: ha imparato a difendersi, a combattere e a decidere per sé stessa. Davanti al padre, dimostrerà di essere degna del nome che porta, e che il sangue dei Ricci scorre in lei con un nuovo, implacabile coraggio.
Le origini del progetto
La regia del film Io sono Rosa Ricci è firmata da Lyda Patitucci, mentre la sceneggiatura porta la firma di Maurizio Careddu e Luca Infascelli. La produzione è affidata a Picomedia e Rai Cinema, con Roberto Sessa nel ruolo di produttore.
Il film è stato annunciato ufficialmente durante le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento nel dicembre 2024, quando è stato confermato che avrebbe rappresentato un’espansione narrativa dell’universo di Mare fuori, approfondendo le vicende antecedenti alla serie televisiva di successo.
Un cast potente e carismatico
Protagonista assoluta del film Io sono Rosa Ricci è Maria Esposito, che torna a vestire i panni di Rosa Ricci dopo il grande successo televisivo. Al suo fianco, Raiz interpreta il padre, Don Salvatore Ricci, figura imponente e complessa, simbolo di un potere tanto temuto quanto fragile.
Nel cast figurano anche Andrea Arcangeli nel ruolo di Victor, Jorge Perugorría nei panni del boss Agustìn Torres, Gennaro Di Colandrea come Tony, Gerardo De Pablos nel ruolo di Moreno, Juan Daniel Straube come Gabriel, Simon Rizzoni nei panni di Carlos ed Ernesto Montero come Juanito.
Assente invece Giacomo Giorgio, interprete di Ciro Ricci nella serie originale, la cui storia rimane fuori da questa narrazione prequel.
Le riprese tra Sicilia e Napoli
Il set del film Io sono Rosa Ricci ha attraversato luoghi iconici e suggestivi. Le riprese sono iniziate a Custonaci, nella Baia di Cornino in Sicilia, nel maggio 2025, per poi spostarsi due mesi dopo a Napoli. Qui, la troupe ha lavorato nei quartieri Vomero, Soccavo e Pianura, tra via Vicinale Cupa Cinthia, via Epomeo e via San Domenico, restituendo autenticità e realismo all’atmosfera del film.
Dalla promozione alla presentazione ufficiale
Il primo teaser trailer del film Io sono Rosa Ricci è stato diffuso online il 27 agosto 2025, accendendo immediatamente l’attesa del pubblico e dei fan della serie madre. Il film è stato poi presentato in anteprima il 23 ottobre 2025 durante la Festa del Cinema di Roma, dove ha suscitato grande interesse per il tono drammatico e la potenza del racconto.
Distribuzione e anteprime
Il film Io sono Rosa Ricci è distribuito da 01 Distribution. Arriva nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 30 ottobre 2025, con proiezioni in 277 cinema su tutto il territorio nazionale. Prima dell’uscita ufficiale, c’è stata un’anteprima speciale a Napoli il 28 ottobre, alla presenza della regista Lyda Patitucci e della protagonista Maria Esposito, seguita da ulteriori proiezioni selezionate il 29 ottobre.
La distribuzione internazionale sarà invece curata da Netflix, che renderà disponibile il film per il pubblico globale.
Un ritratto di formazione e ribellione
Girato in italiano e ambientato interamente in Italia, il film Io sono Rosa Ricci appartiene al genere drammatico e gangster, con una durata di 91 minuti. La fotografia è curata da Valerio Azzali, il montaggio da Dario Penna, la scenografia da Carmine Guarino, i costumi da Rossella Aprea e il trucco da Valeria Riccardi.
Il film rappresenta un intenso viaggio nel passato di una delle figure più enigmatiche della serie televisiva di successo Mare fuori, mostrando il momento in cui l’innocenza di una ragazza si spezza per lasciare spazio a una donna capace di affrontare, da sola, la propria eredità criminale.