Oscar, le shortlist: non c'è l'italiano Familia

Introduzione
L’Italia non sarà presente alla prossima Notte degli Oscar. Familia di Francesco Costabile, film scelto per rappresentare il nostro Paese nella corsa agli Academy Awards, non è entrato nella shortlist della categoria Miglior film internazionale, dove invece saranno presenti alcuni dei titoli più attesi e noti dell’anno, da La voce di Hind Rajab (Tunisia) a L’agente segreto (Brasile), da Sentimantal Value (Norvegia) a No Other Choice – Non c’è altra scelta (Corea dl Sud), da Un semplice incidente (Francia) a Sirât (Spagna). Presente anche il palestinese Palestine 36.
Quello che devi sapere
Miglior film internazionale
- Argentina, Belén
- Brasile, L'agente segreto
- Francia, Un semplice incidente
- Germania, Il suono della caduta
- India, Homebound
- Iraq, La torta del presidente
- Giappone, Kokuho
- Giordania, Tutto quello che resta di te
- Norvegia, Sentimental Value
- Palestina, Palestine 36
- Corea del Sud, No Other Choice - Non c'è altra scelta
- Spagna, Sirât
- Svizzera, L'ultimo turno
- Taiwan, La mia famiglia a Taipei
- Tunisia, La voce di Hind Rajab
Miglior corto animato
- Autokar
- Butterfly
- Cardboard
- Éiru
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Hurikán
- Died in Irpin
- The Night Boots
- Playing God
- The Quinta's Ghost
- Retirement Plan
- The Shyness of Trees
- Snow Bear
- The Three Sisters
Miglior cast
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- L'agente segreto
- Sentimental Value
- I peccatori
- Sirât
- Weapons
- Wicked - Parte 2
Migliore fotografia
- La ballata di un piccolo giocatore
- Bugonia
- Die My Love
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Nouvelle Vague
- Una battaglia dopo l'altra
- Sentimental Value
- I peccatori
- Sirât
- Song Sung Blue - Una melodia d'amore
- Il suono di una caduta
- Train Dreams
- Wicked - Parte 2
