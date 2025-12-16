Offerte Sky
Oscar, le shortlist: non c'è l'italiano Familia

Cinema
©Getty

Introduzione

L’Italia non sarà presente alla prossima Notte degli Oscar. Familia di Francesco Costabile, film scelto per rappresentare il nostro Paese nella corsa agli Academy Awards, non è entrato nella shortlist della categoria Miglior film internazionale, dove invece saranno presenti alcuni dei titoli più attesi e noti dell’anno, da La voce di Hind Rajab (Tunisia) a L’agente segreto (Brasile), da Sentimantal Value (Norvegia) a No Other Choice – Non c’è altra scelta (Corea dl Sud), da Un semplice incidente (Francia) a Sirât (Spagna). Presente anche il palestinese Palestine 36.

IN AGGIORNAMENTO

Quello che devi sapere

Miglior film internazionale

  • Argentina, Belén
  • Brasile, L'agente segreto
  • Francia, Un semplice incidente
  • Germania, Il suono della caduta 
  • India, Homebound 
  • Iraq, La torta del presidente
  • Giappone, Kokuho 
  • Giordania, Tutto quello che resta di te
  • Norvegia, Sentimental Value
  • Palestina, Palestine 36
  • Corea del Sud, No Other Choice - Non c'è altra scelta
  • Spagna, Sirât 
  • Svizzera, L'ultimo turno
  • Taiwan, La mia famiglia a Taipei
  • Tunisia, La voce di Hind Rajab

Miglior corto animato

  • Autokar
  • Butterfly
  • Cardboard
  • Éiru
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Hurikán
  • Died in Irpin
  • The Night Boots
  • Playing God
  • The Quinta's Ghost
  • Retirement Plan
  • The Shyness of Trees
  • Snow Bear
  • The Three Sisters

Miglior cast

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una battaglia dopo l'altra
  • L'agente segreto
  • Sentimental Value
  • I peccatori
  • Sirât
  • Weapons
  • Wicked - Parte 2

Migliore fotografia

  • La ballata di un piccolo giocatore
  • Bugonia
  • Die My Love
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Nouvelle Vague
  • Una battaglia dopo l'altra
  • Sentimental Value
  • I peccatori
  • Sirât
  • Song Sung Blue - Una melodia d'amore
  • Il suono di una caduta
  • Train Dreams
  • Wicked - Parte 2

