Oscar, le shortlist: non c'è l'italiano Familia

Introduzione

L’Italia non sarà presente alla prossima Notte degli Oscar. Familia di Francesco Costabile, film scelto per rappresentare il nostro Paese nella corsa agli Academy Awards, non è entrato nella shortlist della categoria Miglior film internazionale, dove invece saranno presenti alcuni dei titoli più attesi e noti dell’anno, da La voce di Hind Rajab (Tunisia) a L’agente segreto (Brasile), da Sentimantal Value (Norvegia) a No Other Choice – Non c’è altra scelta (Corea dl Sud), da Un semplice incidente (Francia) a Sirât (Spagna). Presente anche il palestinese Palestine 36.

IN AGGIORNAMENTO