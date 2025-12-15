Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Interpretare Göring: Russell Crowe e il peso tragico della Storia nel film Norimberga

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Nella pellicola, in uscita il 18 dicembre, Russell Crowe interpreta il generale del Terzo Reich chiamato a rispondere davanti al tribunale che inaugura la giustizia internazionale. Il film di James Vanderbilt attraversa il lato “tragico” dell’attore nel suo rapporto con la Storia e il potere, fino al duello psicologico con Rami Malek e alla scena-processo girata in un solo giorno

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ