Il nuovo film di Josh Safdie è atteso nelle sale statunitensi a Natale e in Italia dal 22 gennaio con I Wonder Pictures. La clip mostra le tappe dell'ascesa al successo del protagonista Marty Mauser, interpretato da Timothée Chalamet, convinto fin da giovane di poter diventare ricco e famoso col tennistavolo. Nel trailer anche alcuni degli interpreti principali della pellicola, tra cui spiccano Gwyneth Paltrow e Odessa A'zion

Manca meno di un mese e mezzo al debutto negli States di Marty Supreme, la pellicola di Josh Safdie con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista.

Il film, un biopic di carattere sportivo - già uno dei titoli più attesi della stagione per effetto della promozione che l'attore statunitense sta facendo da mesi - mira a portare al cinema il grande pubblico, trascinato dai fan della star di Dune le cui pellicole riescono sempre a fare numeri importanti al botteghino e a spopolare tra i blockbuster (nel 2023 Wonka è stato il film più visto durante le feste di Natale in Italia).

Il primo trailer ufficiale, che ovviamente riporta la data di uscita al cinema negli Usa, approfondisce quanto accennato nel primo teaser, reso disponibile da A24 lo scorso agosto.

Anche qui, uno Chalamet trasformato fiscamente per entrare nel personaggio, dimagrito e pallido, coi baffi e i vestiti in stile anni Cinquanta (l'epoca in cui è ambientata la storia), è al centro della scena, con le sue avventure per diventare un uomo ricco, celebre e ammirato, all'altezza dei suoi sogni.

L'irresistibile ambizione di Marty Mauser

Marty Mauser (il personaggio ispirato alla leggenda statunitense del ping pong Marty Reisman, interpretato da Timothée Chalamet) era così convinto del suo talento e delle sue possibilità da non vedere il fallimento dei suoi piani di gloria all'orizzonte.

Questa è l'idea del protagonista del film che viene fuori dalla visione del trailer ufficiale, un montaggio di quasi due minuti e mezzo che mette insieme i momenti rilevanti della giovinezza del campione del tennistavolo prima di diventare una leggenda della disciplina.

Prima di dedicarsi unicamente allo sport da tavolo con la racchetta, il protagonista si arrangia come può: conquista la fiducia degli scommettitori di Manhattan, si invischia in truffe, si fa coinvolgere in storie d'amre con donne più grandi e più inserite in società di lui.

Un giovane uomo dall'ambizione irrefrenabile che è anche un irresistibile malandrino, una figura che buca lo schermo, scritta da Josh Safdie (qui al debutto solista alla regia, dopo la separazione artistica dal fratello Benny, che ha firmato da solo The Smashing Machine, Leone d'Argento per la Regia a Venezia), in collaborazione con Ronald Bronstein.

Il film ha già ricevuto la standing ovation del pubblico del New York Film Festival che ha visto un primo montaggio lo scorso ottobre.

A sorpresa, alla proiezione intervennero anche Safdie e Chalamet (qui anche produttore) per raccontare il progetto, nato molto tempo fa da due newyorkesi innamorati della loro città.

Chalamet ha imparato davvero a giocare a ping pong, così come ha studiato per suonare e cantare i pezzo di Bob Dylan in A Complete Unknown.

A distanza di un anno da quel film per il quale ha sfiorato l'Oscar, l'attore due volte candidato alla statuetta ci riprova con una storia originale e un personaggio che, ci assicura, ci conquisterà per la sua tenacia di sognare in grande.