Dopo il lancio del primo poster ufficiale, A24 ha distribuito il primo teaser trailer di "Marty Supreme", il film biografico incentrato sulla vita e la carriera di Marty Reisman, campione di ping pong statunitense. Nella clip anche gli altri interpreti principali della pellicola: Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Abel Ferrara, Tyer Okonma (Tyler, the Creator) e Fran Drescher. L'uscita negli Usa è fissata per il giorno di Natale.

Mancano poco più di quattro mesi all'uscita nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti di Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet ma l'attesa per il progetto da parte dei fan del divo americano è enorme, visto che del titolo si discute sui media da mesi, tra indiscrezioni e scatti trapelati dal set.

Dopo l'uscita del primo poster ufficiale del film, sul quale è impresso il sottotitolo della pellicola, “Dream Big”, è tempo di tuffarsi nella storia con le prime immagini montate, quelle del primo teaser trailer ufficiale, ora disponibile online sui canali di A24 che distribuisce il titolo.

La clip, lunga due minuti, ci offre la possibilità di un primo approccio al protagonista, Timothée Chalamet/Marty Mouser, personaggio liberamente ispirato al vero campione di ping pong Marty Reisman, un uomo talentuoso, caparbio e leggermente eccentrico, che fin dall'inizio aveva ben chiara la sua direzione: conquistare le vette più alte nella disciplina passando alla storia.

Il cast nel primo teaser trailer

La prima clip di Marty Supreme mostra l'ascesa del sogno del protagonista, Marty Mouser, un giovane dotato di talento e visione su chi sarebbe diventato grazie al ping pong.

Reisman/Mauser si è imposto sulla scena nazionale diventando un'icona della disciplina del tennistavolo. Il biopic di Safdie mostra frammenti iniziali di una storia lunga e costellata di successi, colpi di testa e amori.

Nel primo teaser scopriamo l'uomo dietro al campione, che bacia appassionatamente l'attrice americana Odessa A'zion e che corteggia Gwyneth Paltrow, nel film, la moglie di un avversario, un altro giocatore di ping pong della sua epoca. Le scene intime e romantiche filmate con Gwyneth Paltrow sono diventate virali ben prima di finire nel montaggio finale. La pellicola si configura come un ritratto a tutto tondo del suo protagonista, un biopic molto sfaccettato che ha permesso a Chalamet di esprimere il suo talento versatile. L'ambientazione ci riporta alla metà del Novecento, la musica agli anni '80: una rielaborazione di Forever Young degli Alphaville.

Chalamet, un ruolo per pensare in grande

Timothée Chalamet ha preso molto sul serio la preparazione al film. L'attore si è calato nel personaggio con la stessa dedizione dimostrata per il suo più recente progetto, A Complete Unknown di James Mangold, filmche gli è valso la sua seconda candidatura al premio Oscar.

L'attore statunitense ha scelto di allenarsi con maestri di ping pong per entrare al meglio nella parte. Per il ruolo ha perso peso, si è tagliato gli iconici riccioli e si è fatto crescere i baffi, un dettaglio che poi è rimasto nel suo look attuale.

L'attore ha approcciato il personaggio assorbendone lo spirito indomito di chi cerca la grandezza. Già ai SAG Awards 2025, dove ha ritirato la statuetta per il ruolo di Bob Dylan in A Complete Unknown, l'attore aveva parlato pubblicamente della sua volontà di seguire le orme dei più grandi.

"Dream Big", sottotitolo di Marty Supreme, che negli Stati Uniti è atteso al cinema per Natale, è diventato lo slogan per tutte e sue ultime Stories su Instagram che contengono le foto di grandi campioni dello sport, da Micheal Jordan a John McEnroe. Prima di pubblicare il trailer del film, Chalamet ha pubblicato una foto di quando lui era bambino. Anche per quel bambino il consiglio è quello di sognare sempre in grande.