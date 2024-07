Timothée Chalamet sarà il campione di ping pong Marty Reisman

Chalamet sarà il campione di ping pong Marty Reisman

Non c'è riposo per Timothée Chalamet, sempre più golden boy del cinema internazionale.

Dopo aver concluso le riprese di quello che, probabilmente, è stato uno dei progetti più impegnativi della sua carriera, A Complete Unknown, il biopic di James Mangold incentrato sulla giovinezza artistica di Bob Dylan (GUARDA LE FOTO DAL SET), lo statunitense salterà dalla musica allo sport per interpretare un'altra leggenda, forse meno popolare per chi non è un fine conoscitore del ping pong a stelle e strisce, Marty Reisman, un campione della disciplina, scomparso nel 2012, a ottantadue anni, dopo una carriera ricca di successi.

Reisman, che oltre ad accumulare titoli ha anche parecchio contribuito alla diffusione del ping pong negli States, è una figura interessante.

Nato e cresciuto a Manhattan, è stato un truffatore negli anni Quaranta e ha trasferito nel gioco molto del suo genio e della sua sregolatezza. Conosciuto per le sue mosse imprevedibili e la sua tecnica poco ortodossa, Reisman ha collezionato 22 importanti titoli nazionali e 5 medaglie di bronzo ai Campionati mondiali di ping pong. A 67 anni ha impugnato la racchetta vincendo alla United States National Hardbat Championship. A quella competizione si assicurò anche il primato di giocatore più anziano che abbia mai giocato in una gara nazionale.

Non è stato diffuso alcun dettaglio sulla trama che, però, terrà conto della autobiografia scritta da Reisman nel 1974 intitolata The Money Player, The Confessions of America's Greatest Table Tennis Player and Hustler. I fratelli Safdie erano interessati al testo da tempo, il progetto ora sarà portato sul grande schermo solo da Josh.