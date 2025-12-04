rob è la trionfatrice di X Factor 2025: "Non ci posso credere"

rob, della squadra di Paola Iezzi, trionfa nella notte della finalissima di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli (RIVIVI QUI LA DIRETTA). Secondo classificato eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro; sul podio anche DELIA, della squadra di Jake La Furia. Quarto in classifica PierC, della squadra di Francesco Gabbani. Ancora incredula dopo il verdetto, rob non crede ai suoi occhi, alle sue orecchie...ringrazia innazitutto la sua giudice e mentore: "Paola è stata fondamentale, è stata fantastica, la persona migliore che potessi avere al mio fianco". Immediatamente dopo, ancora visibilmente commossa, la giovane vincitrice rivolge un pensiero alla sua famiglia e in particolare alla madre: "voglio ringraziare anche la mia mamma che amo tantissimo".

Il percorso di rob a XF2025, dalle selezioni al gradino più alto del podio

A vincere è quindi Roberta Scandurra, 20 anni, di Trecastagni (Catania), studentessa, colei che è stata definita l’“underdog” di questa edizione. rob è una cantautrice che ama sperimentare attraverso i suoi brani autobiografici, ispirandosi al genere del pop-punk. Nel 2022 aveva vinto il Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the year”: qui alcuni professori del college le avevano assegnato una borsa di studio grazie alla quale, a giugno 2023, ha potuto frequentare un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston. Settimana dopo settimana, seguendo i consigli della sua giudice Paola, ha dominato il palco di X Factor 2025 con il suo pop-punk: ha proposto e riletto in questa chiave brani come “Call Me” di Blondie, “Driver License” di Olivia Rodrigo vers. JXDN, “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs, “You Oughta Know” di Alanis Morissette, “Ti sento” dei Matia Bazar, “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, “Bring Me to Life” degli Evanescence, “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, “Decode” dei Paramore. Il suo inedito si chiama “CENTO RAGAZZE”, brano che è una scarica pop punk in cui racconta la fine di una storia d’amore come una vera e propria crisi d’astinenza: lui è sparito e lei resta sola a fare i conti con la disillusione (l’inedito è disponibile su tutte le piattaforme digitali).

Nota dopo nota, emozione dopo emozione, e poi l’urlo di Giorgia - accompagnato dai coriandoli e dai fuochi d’artificio che hanno colorato la piazza e acceso il cielo della notte di Napoli – ha sancito la vittoria del giovane talento della squadra di Paola Iezzi. rob è la trionfatrice di X Factor 2025, la musica continua sempre.

l’apertura ufficiale dei casting di XF2026

Subito prima della proclamazione, Giorgia ha annunciato l’apertura ufficiale dei casting per la prossima stagione, X Factor 2026: tutte le info sono già disponibili all’indirizzo xfactor.sky.it.