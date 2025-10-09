Chalamet sul film: "una lettera d'amore a New York"

I newyorkesi sono stati i primi a vedere Marty Supreme, pellicola che descrive la scalata al successo di Marty Mauser, il campione di ping-pong Marty Reisman. Il racconto, che inquadra la giovinezza di Reisman nella Grande Mela negli anni Cinquanta, ha tra i protagonisti proprio la città di New York, non stupisce quindi che, complice la messa a punto dell'ultimo montaggio nei giorni del New York Film Festival, il pubblico sia stato invitato last minute per un'anteprima speciale a cui hanno partecipato il regista Josh Safdie, Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Tyler The Creator, Odessa A'zion e Luke Manley (tutti nel cast) e il co-sceneggiatore Ronald Bronstein.

La proiezione a sorpresa è stata un successo ed è finita tra gli applausi e la standing ovation per i realizzatori, attesi dal tour promozionale che precederà l'uscita del film nei cinema americani del 25 dicembre (in Italia arriverà il 22 gennaio 2026, distribuito da I Wonder Pictures).

Chalamet è stato accolto in maniera trionfale e la folla lo ha amato ancora di più quando ha visto il suo sincero entusiasmo per la serata evento che si è svolta nei quartieri di New York in cui è cresciuto. "Sono andato al liceo in fondo alla strada”, ha detto Chalamet, riferendosi alla LaGuardia High School. “ È fantastico essere qui.”, ha aggiunto l'attore che è salito sul palco coi suoi compagni di cast con una giacca di pelle e l'inseparabile cappellino che copre la testa rasata richiesta dai progetti che sta filmando in questo momento.

Chalamet, orgoglioso newyorkese, ha detto che la pellicola è un biopic sul campione del ping-pong ma può essere vista anche come "una lettera d’amore a New York”.