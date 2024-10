Daniel Day Lewis torna al cinema con Anemone diretto dal figlio Ronan

L'icona del grande schermo, che aveva detto addio a Hollywood sette anni fa con "Il filo nascosto", tornerà a recitare in un lungometraggio scritto col suo secondogenito che debutta, per l'occasione, dietro la macchina da presa



Grandissime novità per i fan di Daniel Day-Lewis e per il cinema mondiale che presto ritroverà l'attore britannico sul grande schermo coinvolto in un progetto inedito.

L'attore britannico, che dopo Il filo nascosto aveva annunciato il suo ritiro dalle scene, una decisione che non era stata messa in alcun modo in discussione negli anni successivi, è tornato in sella, letteralmente, per un nuovo film sotto la direzione di suo figlio, Ronan Day-Lewis.

La notizia è circolata sui social e su X dove è pieno di foto dell'attore intento a girare una scena in moto. Il lungometraggio, un film ambientato nella contemporaneità, si chiama Anemone e uscirà prossimamente distribuito da Universal.



Anemone, un film sui padri, figli e rapporti familiari Daniel Day-Lewis tornerà a recitare e la notizia è già clamorosa, a prescindere dai dettagli che, tuttavia, in questo caso, sono piuttosto interessanti, dal momento che l'attore è coinvolto in un progetto per lui inedito nel quale verrà per la prima volta accreditato come interprete e come co-sceneggiatore.

L'icona britannica del cinema mondiale, infatti, ha partecipato alla scrittura della sceneggiatura di Anemone, il film scritto e diretto da suo figlio Ronan.

Anemone, si legge in un comunicato ufficiale è una produzione targata Focus Features e Plan B che ha già un distributore globale, Universal Pictures International.

Il film, che esplora “le intricate relazioni tra padri, figli e fratelli e le dinamiche dei legami familiari”, è ambientato ai giorni d'oggi ed anche questo è un motivo di interesse per i fan dell'attore che si è espresso in numerosi ruoli storici.

L'attore è già operativo e le notizie sul progetto sono arrivate mentre online diventavano virali le foto scattate sul set a Manchester.

Negli scatti il sessantasettenne è in sella a una moto, impegnato nella guida. Sebbene coperto parzialmente dal casco, dalle foto è evidente il nuovo look dell'attore che per il ruolo si è fatto crescere barba e baffi, un look di scena estremamente contemporaneo, completato da un paio di occhiali da vista.

Nel cast Sean Bean e Samantha Morton In Anemone, secondo quanto si sa di ufficiale, reciteranno anche Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley e Safia Oakley-Green, un cast di interpreti che non si sono mai incrociati con Day-Lewis in passato.

Non sono stati rivelati altri dettagli sul cast né il tipo di ruolo assegnato a ciascuno degli attori citati.

Anemone rappresenta il (già parecchio atteso, a questo punto) debutto di Ronan Day-Lewis alla regia.

Il secondogenito dell'attore di Lincoln, Il petroliere e Gangs of New York - per citare alcuni dei titoli della filmografia del divo – ha maturato esperienza come regista di cortometraggi. A giudicare dalla caratura dei nomi coinvolti, la pellicola rappresenta una bella sfida.

Classe 1998, Ronan Day-Lewis, che ha compiuto ventisei anni lo scorso giugno, è figlio dell'attore britannico e di Rebecca Miller, attrice, regista e scrittrice, figlia del celebre Arthur, il drammaturgo di Morte di un commesso viaggiatore.

Peter Kujawski, presidente di Focus Features ha parlato con entusiasmo di Anemone aggiungendo che la leggenda di Hollywood e suo figlio “Hanno scritto una sceneggiatura davvero eccezionale”.

