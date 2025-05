Suzy Amis a Roma per Inside Out, il nuovo hub della moda sostenibile

La Capitale si candida a diventare il nuovo centro nazionale della discussione sulla moda sostenibile, la ricerca e l'innovazione in campo tessile e non solo. Tra le attività del nuovo polo, la consulenza alle aziende e la sensibilizzazione alle tematiche ambientali del pubblico

Roma si candida a diventare il centro nazionale della moda sostenibile. Nella Capitale è appena stato inaugurato l'hub Inside Out Fashion Textiles & Home, la divisione della holding internazionale Inside Out dedicata alla sostenibilità della moda. La società che fa capo a Matteo Ward, si trova nel cuore di Roma, in Via Principessa Clotilde 1A.

All'opening era presente Suzy Amis Cameron, attrice e attivista ambientalista, nonché fondatrice di Inside Out, holding che si occupa di sostenibilità ambientale e sociale, con attenzione al mondo della moda e del tessile, attraverso la ricerca e la sensibilizzazione delle aziende e del pubblico alle tematiche ecologiche.

Suzy Amis Cameron e Inside Out puntano su Roma Innovazione, moda, sviluppo, creatività e politiche green, saranno questi i temi di discussione dei progetti di Inside Out Fashion Textiles & Home, il nuovo centro di design culturale che radunerà a Roma i principali rappresentanti della sostenibilità in campo moda, home design e non solo.

Suzy Amis ha deciso di investire nell'Italia e su Roma, scegliendo come collaboratore Matteo Ward, già fondatore di Wråd, società da lui fondata e attiva nel campo del prodotto e della comunicazione della moda sostenibile, rilevata da Inside Out lo scorso marzo.

Il nuovo capitolo di questa storia di business rivolto all'ecologia si scrive nella Capitale. Il fine è quello di favorire il passaggio da un sistema caratterizzato da inquinamento e ingiustizia sociale a un modello in cui il valore viene creato in modo responsabile, etico ed innovativo.

"Sono davvero felice dell’apertura di Inside Out Fashion Textiles & Home a Roma, nel cuore di un Paese fondato sulla cultura e l'innovazione tessile", ha dichiarato Suzy Amis Cameron, fiera della progettazione di uno spazio in cui la moda può essere strumento di un cambiamento produttivo e culturale.

Matteo Ward ha aggiunto parole sugli obiettivi futuri, da raggiungere in concerto con le istituzioni italiane, europee e al settore privato. L'hub di Roma sarà il punto di riferimento per i rappresentanti di una nuova realtà "dove scienze ambientali, sociali e creatività si incontrano per lo sviluppo di soluzioni innovative ad alcuni dei più rilevanti problemi contemporanee", ha detto Ward.

Gli obiettivi della divisione di Roma di Inside Out La nuova sede di Inside Out Fashion Textiles & Home a Roma include quattro divisioni, Education, Media, Brand e Consulting, le quali sono sostenute da altri cinque segmenti della holding Inside Out e da partnership con realtà accademiche d’eccellenza come il MIT, Texas Tech e Georgia Tech.

Il primo ramo, Education, promuove il cambiamento comportamentale attraverso workshop didattici sulla moda sostenibile per bambini dai 5 ai 10 anni. Il ramo Media si occuperà della produzione di documentari e film educativi per sensibilizzare il grande pubblico sull'impatto ambientale della moda (rientrano progetti come Junk - Armadi Pieni (2023), prodotto da Sky Italia e Will Media, e Let Them Be Naked (2024), di cui Suzy Amis è stata produttrice esecutiva).

La divisione Brand si occuperà di guidare i marchi e le aziende nella realizzazione di progetti che condividano la filosofia della holding. Consulting proseguitrà le attività di WRÅD nella consulenza alle aziende e le società nell'approccio alle loro attività in ottica responsabile, etica e innovativa.

