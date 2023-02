Slow Fashion, guida pratica per principianti. VIDEO

Lo sapevi che per fabbricare una semplice maglietta bianca servono 2700 litri di acqua? Praticamente, quanto una persona dovrebbe bere in due anni e mezzo di vita. È anche da questa consapevolezza che nasce la Slow Fashion, approccio alla moda etico e sostenibile

Quali sono le domande che dovremmo farci prima di fare shopping?

Le domande che mi io faccio sempre sono: questo capo mi serve davvero o lo sto comprando perché sono influenzata da un trend da qualcuno che me l'ha fatto vedere? Questo capo si abbina a ciò che ho già nell'armadio, oppure ho già qualcosa di simile? Mi serve davvero?

Avere un armadio sostenibile senza spendere cifre da capogiro. Come fare?

Si può iniziare col frugare nell'armadio dei propri genitori prendendo quello che ci serve quindi, magari delle camicie over oppure delle borse. E se non è abbastanza, consiglio di buttarsi nel vintage, nel secondo hand, oppure di seguire piccoli brand

Catheclisma coniuga etica ad estetica, in che modo?

Catheclisma è il mio progetto personale nato nel 2020 durante la pandemia dall'esigenza creativa che avevo in quel periodo e dall'esigenza di creare qualcosa riducendo gli sprechi e salvaguardando il nostro ambient. Una parte fondamentale che caratterizza Catheclisma nasce dall’uso di tessuti fondi di magazzino, che vengono scartati dalle aziende e che noi andiamo a recuperare nella zona di Bergamo. Grazie al mio team di sarte riusciamo a piazzare il capo in modo da evitare queste imperfezioni e da utilizzare dei tessuti che esistono già e lavoriamo su ordinazione e su misura. Quindi, c'è la possibilità di modificare tutti i capi sulle vostre misure in modo da proporre una moda che sia inclusiva. L'idea di Caheclisma è quella di creare un armadio sostenibile fatto da capi semplici che durino per sempre, siano di buona qualità e abbiano una buona fattura.