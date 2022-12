È morta Vivienne Westwood, la stilista aveva 81 anni

Vivienne Westwood, stilista inglese di fama mondiale, è morta oggi a Londra. Aveva 81 anni ed era malata da tempo anche se la sua malattia, per volontà della stessa stilista, non era mai stata rivelata ufficialmente. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni ma chi le è stata accanto in queste ultime ore racconta di una donna combattiva sino all’ultimo. Donna eccentrica, provocatrice, considerata la regina dello stile punk. A darne l'annuncio ufficiale è la pagina Instagram della stessa stilista : "Vivienne Westwood è morta oggi, pacificamente e circondata dalla sua famiglia"

"La sua innovazione continuerà nel futuro"

Nata nelle Midlands inglesi l'8 aprile 1941, Vivienne Westwood ha iniziato a disegnare abiti nel 1971 con il compagno Malcom McLaren. La designer ha rivoluzionato la moda britannica, esprimendo la cultura giovanile e ribelle e contribuendo a plasmare l’estetica punk. Provocatrice, tra le prime a sposare la causa ambientalista, Vivienne Westwood dal 1992 era legata al suo partner di vita e di lavoro, Andreas Kronthaler, che da anni guidava il brand. "Vivienne - si legge nel post - ha continuato a fare le cose che amava, fino all'ultimo momento, progettando, lavorando sulla sua arte, scrivendo il suo libro, e cambiando il mondo in meglio. Ha condotto una vita incredibile. La sua innovazione e il suo impatto negli ultimi 60 anni è stato immenso e continuerà nel futuro". Il mondo, conclude l'annuncio sui social, "ha bisogno di persone come Vivienne per fare un cambiamento in meglio".