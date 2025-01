Israele attacca porto di Ras Isa nello Yemen: morti e feriti. LIVE

Per il corpo diplomatico italiano la liberazione di Cecilia Sala "significa la conferma del grandissimo livello che da anni contraddistingue il lavoro dei diplomatici e della nostra intelligence rispetto a tanti altri Paesi del mondo e dà grandissimo lustro all'impegno diretto di Meloni e Tajani, che non hanno sbagliato una virgola". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, intervistato dal Qn. Per quanto riguarda gli altri 'casi Sala' nel mondo, non ce n'è "nessuno di questa portata, ma ci sono tante situazioni particolari che vengono monitorate e tanti casi che vengono risolti dai nostri diplomatici senza grande visibilità. L'Italia garantisce un'attenzione molto più alta di altri Paesi a chi risiede all'estero, al momento sette milioni di persone", ha spiegato Silli.