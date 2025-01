Inviato di Trump incontra Netanyahu, poi in Qatar per trattative. LIVE

L'inviato in Medio Oriente del Presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, è volato in Qatar per partecipare alle trattative in corso per il rilascio degli ostaggi dopo l'incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Witkoff sarà affiancato da una delegazione israeliana di alto livello. Secondo quanto riportato dai media israeliani, Witkoff, ha dichiarato al primo ministro Benjamin Netanyahu, durante il loro incontro, che il Presidente eletto degli Stati Uniti vuole un accordo sul rilascio di ostaggi entro il suo insediamento, il 20 gennaio.

Quattro soldati israeliani sono morti in combattimento nel nord della Striscia di Gaza. Gli Houthi attaccano una portaerei Usa nel mar Rosso.





Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)

Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)