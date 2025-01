Francia, scontro fra due tram a Strasburgo: 50 feriti

Sarebbero circa cinquanta le persone rimaste feriti oggi pomeriggio nella collisione tra due tram avvenuto nel tunnel che conduce alla fermata della stazione ferroviaria della città francese di Strasburgo. Inizialmente la prefettura aveva parlato di almeno 20 feriti: "Il primo bilancio parla di 20 feriti in stato di relativa gravità". Successivamente il direttore del servizio dipartimentale di incendio e soccorso, René Cellier, ha aggiornato il numero. La sindaca di Strasburgo, Jeanne Barseghian, subito accorsa sul luogo dell'incidente, ha parlato di "numerose persone in stato di shock". "Non ci sono morti, non ci sono feriti gravi - ha detto la sindaca, secondo il quotidiano locale L'Est Républicain - ma comunque sono numerosi i feriti o le persone in stato di shock". Secondo fonti dei soccorritori, soltanto una quindicina di persone sarebbero state portate in ospedale, gli altri avrebbero fatto ricorso a medicazioni sul posto. Si indaga sulle cause dello scontro.