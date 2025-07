Michigan, 11 persone accoltellate dentro un supermercato

Tra i feriti sei persone sono in condizioni critiche e cinque in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Almeno tre pazienti sono stati operati. Le vittime sono sei uomini e cinque donne. La governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha dichiarato di essere in contatto con le autorità per seguire questa "notizia terribile". Il responsabile, 42 anni, è stato arrestato

Almeno 11 persone sono state accoltellate all'interno di un supermercato del Michigan, nel nord degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Un uomo di 42 anni è stato arrestato, ha dichiarato in conferenza stampa il capo della polizia della contea di Grand Traverse, Michael Shea, sottolineando che "si tratta di atti compiuti a caso" e che "le vittime non erano state prese di mira in anticipo". L'aggressore, residente in Michigan, avrebbe agito da solo, armato di un coltello pieghevole.

La situazione dei feriti e la testimonianza

Come confermato poi anche da fonti dell'ospedale Munson Medical Center, degli 11 feriti sei sono in condizioni critiche e cinque in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Almeno tre pazienti sono stati operati. Le vittime sono sei uomini e cinque donne. La governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha dichiarato di essere in contatto con le autorità per seguire questa "notizia terribile". La polizia ha riferito ancora che l'allarme è scattato nel tardo pomeriggio. Una testimone, Julia Martell, ha raccontato al New York Times di aver sentito delle urla e di aver visto un uomo correre con un coltello in mano nel reparto farmacia di un supermercato Walmart, spintonando e accoltellando i clienti mentre attraversava il negozio. "Ho visto tre persone ferite e sangue ovunque", ha detto la donna. Shea ha precisato che l'aggressione è iniziata all'altezza delle casse e ha sottolineato come episodi simili siano "molto insoliti" per la zona.