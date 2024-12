Firenze, Natale firmato Playstation alla Rinascente

NOW

Il reportage sul meglio dell'edizione 2024 dell'Ifa di Berlino con le immagini di Paolo Pineschi, il montaggio di Cosimo Ruggieri e la finalizzazione per la messa in onda di Felicia Caputo

Tra i primi annunci, le novità dei processori Intel Core Ultra 200V series, pensati per l’intelligenza artificiale: si tratta di processori x86 efficienti che promettono un balzo in avanti nelle funzionalità grafiche e soprattutto un’ampia capacità di calcolo per quanto riguarda le app che utilizzano l’intelligenza artificiale. In particolare, i nuovi processori offrono consumi energetici inferiori fino al 50% e una NPU (la Neural Processing Unit) di quarta generazione quattro volte più potente rispetto a quella precedente, ideale per i carichi di lavoro AI.