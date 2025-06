Lego, arrivano i set dedicati alla serie Netflix One Piece

La collezione dedicata

La nuova linea di mattoncini nasce dalla collaborazione tra LEGO, Netflix e Tomorrow Studios e si basa sull’opera di Eiichiro Oda, rimasta stabile nella Top 10 globale della piattaforma streaming per otto settimane. L'intera collezione sarà disponibile dal 1° agosto 2025, ma è già possibile effettuare i preordini a partire da oggi sui canali ufficiali LEGO. I set LEGO One Piece in uscita sono: la nave pirata Going Merry, la battaglia ad Arlong Park, la tenda del circo di Bagy il Clown, la capanna del Villaggio Foosha, Baratie il ristorante galleggiante e BrickHeadz.