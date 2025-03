Lego e Pokemon insieme: i primi set in arrivo nel 2026

Il Gruppo Lego e The Pokémon Company International hanno annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, una collaborazione pluriennale che darà vita ai primi set Lego Pokémon a partire dal 2026. Gli appassionati di entrambi i franchise potranno costruire i loro Pokémon preferiti utilizzando i celebri mattoncini Lego, dando vita a un'esperienza di gioco completamente nuova e creativa. Per rompere l'attesa, i due brand hanno pubblicato su Instagram un teaser con protagonista il mostriciattolo più iconico della saga: Pikachu. Il post lascia intendere che usciranno vari set per ricostruire alcune tra le creature più celebri, ma la collezione potrebbe riservare anche altre sorprese.