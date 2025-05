Monumenti Aperti 2025, i più belli da visitare in Italia

Dal 3 maggio al 9 novembre 2025 torna Monumenti aperti: la nuova edizione, con tema "Dove tutto è possibile", permette di scoprire gratuitamente 800 meraviglie coinvolgendo 87 città. L’evento è finalizzato a celebrare il patrimonio culturale italiano aprendo le porte di abbazie, castelli, chiese, musei etnografici e luoghi reconditi e poco conosciuti per un viaggio sorprendente. Un itinerario corale tra storia, arte e comunità, che intreccia memorie e identità in un’unica, grande narrazione collettiva. L’iniziativa propone 2 momenti principali: nel primo la grande protagonista sarà la Sardegna con 60 comuni coinvolti, affiancati poi a Benevento, Chieti, Cosenza, Perugia e l’Ecomuseo Casilino di Roma. In autunno il viaggio si sposterà a tutto il resto della Penisola spaziando da Trieste a Siracusa passando poi per numerose città d’arte quali Torino, Venezia, Ferrara e Palermo.

I monumenti più interessanti

Monumenti Aperti è un evento nato in Sardegna nel 1997 e ad oggi ha contato oltre 4 milioni di visite guidate coinvolgendo più di 160.000 studenti e 60.000 volontari che hanno raccontato 2063 monumenti. Tra i monumenti da visitare più interessanti spiccano il teatro romano di Chieti, la basilica sotterranea di Porta Maggiore a Roma, il ghetto di Venezia, Palazzo dei Diamanti a Ferrara, la Necropoli punica di Tuvixeddu a Cagliari e il museo Virgilio di Mantova. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. L’iniziativa diffusa vive infatti grazie all’impegno di oltre 20.000 studenti e volontari e saranno proprio loro a raccontare i luoghi simbolo, le meraviglie culturali, le storie meno conosciute e le identità dei territori che ci circondano.