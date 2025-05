Comicon 2025, su Topolino la cover variant su Napoli di Blasco Pisapia

Lo storico disegnatore e sceneggiatore campano è tornato a immaginare il capologo partenopeo per la cover variant del numero 3623 del settimanale Disney disponibile in esclusiva per il Comicon 2025, poi anche in fumetteria e sul sito Panini.it. In primo piano, Paperino in versione scugnizzo che palleggia per i vicoli antichi rischiarati da una luce magica ascolta articolo

Per Blasco Pisapia, Napoli è casa. La sua presenza al Comicon 2025 è un incontro coi luoghi in cui è cresciuto e dove ritorna, fisicamente e con l'immaginazione, ogni volta che l'arte chiama.

È toccato a lui ideare e realizzare la cover variant del numero 3623, una copertina speciale che alla Fiera del fumetto e Salone Internazionale della Cultura Pop di Napoli va a ruba tra i visitatori e gli appasionati, souvenir da collezione che cattura in una sola immagine l'essenza di una città vivace e disobbediante, caratteristiche proprie di Paperino, che campeggia in primo piano.

Paperino è un co-protagonista della copertina insieme alla città di cui vediamo uno scorcio, un vicolo chiuso da alti palazzi tra i quali filtra una luce calda. Il papero palleggia col suo pallone, su una scalinata verniciata con l'azzurro della squadra della città. Nel cielo, allegre bandierine.

Il ricordo della stagione della vittoria calcistica è ormai parte della rappresentazione attuale di Napoli, ma l'idea della città di Pisapia è quella di un oggi sospeso nel tempo, un'impressione rafforzata dalle tonalità soft scelte per l'illustrazione, colorata da Mario Perrotta.

“Mario Perrotta ha la capacità di tirare fuori i colori per dipingere l'atmosfera giusta per ogni situazione”, ci racconta Pisapia che incontriamo nello stand di Panini al Comicon. Con lui analizziamo le impressioni visive e tattili della copertina speciale, caratterizzata da una patinatura morbida.

Napoli e il calcio. Paperino palleggia tra i vicoli della città Più che da rappresentare, Napoli è una città da sentire. “La cover è frutto di un dibattito con la redazione, cercavamo il mondo di far entrare i lettori nella città omaggiandola allo stesso tempo”, spiega Pisapia.

Il disegno è ambientato a Napoli ma non in un posto specifico, reale. Chiunque abbia camminato in un vicolo di Napoli riconoscerà la disomogeneità dello stile dei palazzi e quella specifica luce di taglio che proviene dall'alto e che è uno dei dettagli più favolosi del disegno. Sulla scalinata c'è la vernice azzurra che è un altro dettaglio che richiama il forte legame tra il calcio e la città. “C'è l'azzurro ma non è troppo”, spiega il disegnatore, perché - si sa - ogni discorso sul calcio a Napoli è legato a quello sulla scaramanzia.

Sulla quarta di copertina c'è lo stesso scorcio senza Paperino scugnizzo. Il vicolo è vuoto. Probabilmente il papero è scappato dopo aver ha rotto un vetro con una pallonata, ci dice il disegnatore.

"La Casa delle Storie", 5 storie ispirate all'archivio di Stato di Napoli Al Comicon di Napoli, oltre alla copertina variant di Topolino numero 3623 (che dalla settimana successiva alla Fiera sarà reperibile in fumetteria e su Panini.it) sono arrivate altre novità firmate Disney, una di queste è “La Casa delle Storie”, una storia di paperi fra passato e presente, sempre di Panini Comics, firmata da Blasco Pisapia e ancora legata a Napoli.

Così le descrive l'autore: “La serie “La Casa delle Storie” è composta da cinque storie scritte da Marco Bosco ispirate ad altrettanti documenti custoditi nell'Archivio di Stato di Napoli”.

Sulla pagina, l'Archivio si sposta nella cittadina fittizia di Torremare. Ogni documento è un invito a intraprendere un viaggio nell'arte e nella cultura, tra passato e presente.

“Andiamo con Gastone nella Napoli dell'Ottocento, poi con Amelia a San Leucio nella fine del Settecento, e così via”, dice Pisapia che conclude rivelando dettagli su un progetto a cui sta lavorando (una storia sul Natale a cui si lavora con largo anticipo) in attesa di nuove storie, magari su Amelia, l'unico personaggio dell'universo dei fumetti Disney che vive in un luogo reale, non fittizio come Paperopoli e le altre città, che si trova – guarda caso – proprio alle pendici del Vesuvio, terra che è un serbatoio speciale di ispirazioni infinite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Topolino Magazine (@topolinomagazine) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie