Comicon Napoli 2025, ospiti in programma e anteprime di cinema e serie

La venticinquesima edizione del Festival Internazionale della Cultura Pop porterà alla Mostra D'Oltremare tante chicche per gli appassionati di cinema e serie televisive con anteprime esclusive per il pubblico della kermesse. Tra agli ospiti, anche Max Pezzali, The Jackal, Asia Argento e Francesca Michielin

Fumetti ma non solo. Al Comicon di Napoli 2025, evento che porterà - secondo le stime - circa 180 mila visitatori alla Mostra d'Oltremare dall'1 al 4 maggio, ci sarà tanto da scoprire per gli appassionati di cinema e tv, parti essenziali dell'universo della cultura pop, al centro della grande kermesse partenopea.

Il programma, a cui mancano solo i tocchi finali, presentato alla stampa e al pubblico a Napoli nella sede della Regione Campania a due settimane dall'apertura dei cancelli, è ricco più che mai anche sotto il profilo degli ospiti e delle anteprime esclusive di titoli destinati al grande e piccolo schermo.

Perché se il fumetto resta la prima scelta culturale dei pubblico che affolla i padiglioni del Comicon - questo dicono i dati raccolti sul campo nelle passate edizioni - l'audiovisivo è un riferimento imprescindibile per i Millennial, la Gen Z e la Generazione Alpha.

Gli ospiti: da Max Pezzali a Asia Argento Sono più di quattrocento gli ospiti nazionali e internazionali attesi a Comicon Napoli nei quattro giorni di Comicon. Sul sito ufficiale della kermesse si può già navigare per scoprire con precisione giorno e ora in cui sarà possibile incontrare i propri beniamini del mondo del fumetto, dei videogiochi, del cinema, della musica e dello spettacolo in generale, del web e dei social.

Max Pezzali sarà ospite per la prima volta del Comicon Napoli dove è atteso per la presentazione del suo nuovo comic book (il quarto), sceneggiato e disegnato da Roberto Recchioni.

Francesca Michielin sarà a Napoli in qualità di membro della giuria

artistica dei Premi del Palmarès di questa edizione, che include anche il collega cantautore Ghemon e Gianluca Fru, comico e membro dei The Jackal, tutti presenti al Festival.

Sul main stage salirà come performer Nello Taver (il 2 maggio). Il rapper Anastasio presenterà dal vivo il suo nuovo disco il 4 maggio. Sempre per gli appasionati della scena urban, ci saranno Nachelo (da Nuova Scena) e Nicola Siciliano.

Il 3 maggio, sul palco del Music Dojo, Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea, canterà accompagnata dalla Rainbow Dance Crew, “Forever Winx”, la canzone inedita di Winx Club, il reboot della saga di successo che uscirà in Italia e nel mondo da settembre 2025.

Per i panel: il 1°maggio arrivano, per due appuntamenti distinti, Caterina Guzzanti e Asia Argento. Giordana Marengo, nel cast di Uonderbois e La vita bugiarda degli adulti, è attesa per il 4 maggio.

Serie Tv: da Pesci Piccoli 2 a Il Baracchino Il 2 maggio, in Auditorium, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru, i The Jackal, presenteranno in anteprima le prime immagini di Pesci Piccoli, la serie televisiva che debutterà in streaming su Prime Video dal 13 giugno.

Lillo, Frank Matano e i creatori Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, presenteranno il 3 maggio, in anteprima, i primi due episodi della serie animata Il Baracchino, ambientata nel mondo della stand-up comedy (in streaming arriverà a giugno).

Il cast di Clan - Scegli il tuo destino, la serie televisiva ambientata a Scampia e ispirata alle vicende degli atleti della palestra di Pino Maddaloni sarà al Comicon per parlare della seconda stagione.

I film inteprima e l'omaggio a David Lynch Il grande cinema hollywoodiano arriva in anteprima al Comicon Napoli con la proiezione esclusiva di Presence, il nuovo horror firmato da Steven Soderbergh che nelle sale italiane è atteso per il 24 luglio.

Ancora horror e soprannaturale il 4 maggio con Warewolves di Stephen C.Miller con protagonista Frank Grillo, una proiezione che anticipa l'uscita al cinema dell'8 maggio.

Mani Nude, film drammatico di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann e Fotinì Peluso tratto dal romanzo omonimo di Paola Barbato, sarà introdotto dalla scrittrice e fumettista insieme a Giordana Marengo, attrice del cast.

Il 3 maggio tocca a Il migliore dei mali, opera prima di Violetta Rovetto, alias Violetta Rocks, distribuito a marzo scorso nelle sale.

In più, il documentario Generazione Fumetto di Omar Rashid, presente al Comicon con Sio e Mirka Andolfo.

A pochi mesi dalla scomparsa di David Lynch, Comicon Napoli celebra il maestro del cinema statunitense con l’incontro "Omaggio al visionario David Lynch: cinema, sogno e realtà", animato da Asia Argento, Igort e Paola Barbato con Laura Pérez Granel, illustratrice spagnola che accompagnerà l'evento con una sessione di live drawing. Leggi anche David Lynch, film e corti tornano al cinema. Quali sono e quando