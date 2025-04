I capolavori di David Lynch tornano al cinema. Quali sono (e quando)

Il lungo omaggio al maestro del cinema promosso da Lucky Red e Cineteca di Bologna inizierà a maggio, nel periodo del Festival di Cannes, e terminerà a gennaio 2026. In sala torneranno nove lungometraggi, un documentario, alcuni cortometraggi più tante scene e lavori inediti





Il mondo dell'arte cinematografica continua a celebrare il genio di David Lynch, il maestro scomparso lo scorso gennaio a settantotto anni.

Da maggio e fino al prossimo gennaio, torneranno in sala alcuni dei suoi film più amati, insieme a contributi inediti che saranno di grande interesse per i fan dell'autore.

L'iniziativa, promossa da Lucky Red e dalla Cineteca di Bologna, si intitola "The Big Dreamer". In basso, c'è la locandina col "grande sognatore", con l'iconica capigliatura che si fonde con la nuvola di fumo della onnipresente sigaretta tra le dita, illustrata da Giovanni Esposito "Quasirosso".

La retrospettiva da maggio a gennaio 2026 I capolavori di David Lynch torneranno a far sognare il pubblico della sala attraverso una retrospettiva che durerà una lunga stagione e che inizia a maggio, nei giorni del Festival di Cannes, kermesse che ha visto l'autore molte volte protagonista col debutto di opere anche premiate con i massimi riconoscimenti.

Dal 12 al 14 maggio torna al cinema Cuore selvaggio, in onore della Palma d'Oro vinta a Cannes dove il film fu presentato nel 1990, nell'ambito della 43esima edizione del Festival.

Nello stesso mese, dal 22 al 28 maggio, è il turno di Eraserhead, lungometraggio d'esordio alla regia di David Lynch del 1977.

A giugno, invece, dal 16 al 18, torna sul grande schermo The Elephant Man, secondo film di Lynch, del 1980. Approfondimento David Lynch, regista di sogni e incubi che hanno cambiato il cinema

Film, corti e scene inedite di Twin Peaks (e non solo) L'esplorazione postuma dell'opera di Lynch prosegue dopo l'estate con Velluto Blu, pellicola che ha consacrato a diva internazionale Isabella Rossellini, al cinema dal 15 al 17 settembre.

A ottobre, con date da comunicare, tornaranno sul grande schermo Strade Perdute, film del 1997, e Fuoco cammina con me (1992).

A novembre si tornerà a sognare nel Club Silencio di Mulholland Drive.

Dopo una pausa nel mese di dicembre, a gennaio 2026, a un anno dalla morte dell'autore, si chiude con Inland Empire, pellicola che compirà venti anni dalla sua uscita.

Nel mezzo, inediti di Twin Peaks, cortometraggi e lavori di animazione, realizzati da un giovane Lynch. In più, l’intervista realizzata nel 2018 da Pierre-Henri Gibert per la serie "L’image originelle (First image)". Leggi anche David Lynch, la tomba nel cimitero dove è sepolto a Hollywood