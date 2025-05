Mahmood, la possibile scaletta del concerto a Torino

Il N.D.L.A. Tour di Mahmood è partito da Bologna sabato 17 maggio. Sabato 24, l'artista è atteso all'Inalpi Arena di Torino, per poi chuidere la tournée il giorno successivo all'Unipol Forum di Milano.

Mahmood a Torino

Concepito come una sorta di rave teatrale, il concerto di Mahmood alterna atmosfere oniriche e suggestioni underground, per rappresentare i tanti universi che abitano l’artista e le esperienze che lo hanno plasmato. Un viaggio visivo e sonoro che racconta la sua evoluzione, portando il mood dei club europei sul grande palcoscenico dei palasport.

Diretto creativamente da Type-Ten, lo spettacolo si articola in tre atti distinti, ciascuno costruito con estrema cura: dai visual alle luci, dalle coreografie ai costumi, tutto concorre a rafforzare il racconto in modo armonioso e coerente. In apertura, Mahmood è nello studio di un dentista. Qui, sotto anestesia, si addormenta e comincia a sognare. Decolla verso l'ignoto, approda in terre inesplorate. Le atmosfere si fanno intime, fino all'atterragio su una distesa di nuvole, punto d'arrivo (mai definitivo) del cammino artistico di Alessandro Mahmood.

Ma, sul palco, Mahmood non porta solo nuovo musica. Fedele a quei suoi capelli che comunicano, l'artista - nel corso della data d'apertura a Bologna - ha sfoggiato una croce/spada, collegamento alla sua Ra Ta Ta (pezzo in cui si sentono i rumori delle lame). Nelle altre date cosa sfoggerà? L'unica certezza è che, a curargli il look, sarà sempre Alfredo Cesarano.