I co-conduttori della quarta serata del Festival, che vedremo questa sera sul palco dell'Ariston per la prima volta in questa veste, si sono cimentati in una coreografia sulle note del brano “Cuoricini” dei Coma_Cose. E il duo musicale ha commentato: "Adoriamo tutto"

Mahmood e Geppi Cucciari, che questa saliranno sul palco di Sanremo 2025 affiancando Carlo Conti nella conduzione della quarta serata del Festival, si sono cimentati nella coreografia di Cuoricini, la canzone dei Coma_Cose con la quale gareggiano. Nel video pubblicato sul profilo TikTok del cantante Mahmood, si vedono i due co-conduttori mentre provano a rifare il cuore con le braccia tenendosi per mano, proprio come è solito fare il duo musicale durante le esibizioni. "Non sembra un fegato?" ha ironizzato Mahmood; mentre i Coma_Cose hanno risposto: “Adoriamo tutto questo".

La carriera "sanremese"

Non è la prima volta che Mahmood e Geppi Cucciari calcano il palco del Teatro Ariston. Per Mahmood si tratta della quinta partecipazione (anche se prima nelle vesti di co-conduttore): l’esordio risale al 2018 con Sanremo Giovani, dove il cantante ha presentato il brano Gioventù bruciata; poi, l'anno successivo, il debutto nella categoria Big vincendo il Festival con Soldi. Nel 2022, ha trionfato con la canzone Brividi (insieme a Blanco) e, nel 2024, ha preso parte alla gara con Tuta gold. Invece, Geppi Cucciari ha calcato il palco per la prima volta nel 2012, partecipando come ospite all'ultima serata del Festival condotto da Gianni Morandi e Rocco Papaleo; successivamente, anche nell’edizione del 2017.