Sanremo 2025, stasera le cover: scaletta, cantanti e news. LIVE

Approfondimenti

Anche per la 75esima edizione del Festival si avvicina l'appuntamento dedicato alle cover: la più grande novità di quest’anno è che i cantanti in gara hanno potuto scegliere di esibirsi insieme. Così sarà per Elodie e Achille Lauro, Rkomi e Francesca Michielin e Tony Effe e Noemi. Tra gli invitati dai partecipanti alla kermesse ci sono Annalisa, Frah Quintale, Clementino, i Neri per Caso e anche Topo Gigio