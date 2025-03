Addio a Fabio Testoni, detto Dandy Bestia, chitarrista degli Skiantos

Il musicista aveva 72 anni ed era da tempo malato. Come ha dichiarato il produttore Musicale Oderso Rubini sulla sua pagina Facebook: "Assieme a Freakantoni e agli Skiantos è stato un pezzo importante della storia in musica di Bologna, magari più trasversale e meno ufficiale, più provocatoria e ironica, ma decisamente significativa"

L'incontro con Freak Antoni e la nascita degli Skiantos

Testoni e Antoni (scomparso undici anni fa) si erano conosciuti al Dams e avevano dato vita agli Skiantos, capostipiti del 'rock demenziale', alla fine del '77 bolognese. Dandy era uscito dal gruppo nel '79, per poi rientrarvi nel 1984. Nel suo curriculum musicale anche collaborazioni, tra gli altri, con Lucio Dalla, Stadio, Orietta Berti e Mirko Casadei. "Dandy Bestia (al secolo Fabio Testoni) stanotte se n'è andato a suonare per gli Angeli - scrive su facebool il produttore musicale Oderso Rubini - assieme a Freakantoni e agli Skiantos è stato un pezzo importante della storia in musica di Bologna, magari più trasversale e meno ufficiale, più provocatoria e ironica, ma decisamente significativa... i suoi riff, le sue composizioni (non posso non citare tra le tante 'Sono un ribelle, mamma'), i suoi assoli ci mancheranno... ciao Fabio