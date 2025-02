Achille Lauro ed Elodie a Sanremo 2025, duetto e testo della cover

- è in gara a Sanremo 2025 con la canzone

,

: “I primi nati sono gli accordi di piano circa due anni fa e ho subito capito che c'era qualcosa di grande, si rifà alle grandi canzoni con cui siamo cresciuti: meglio rubare dalla realtà che inventare qualcosa. È una dedica a chi è cresciuto come me. Poi ognuno la legge come vuole in quanto la bambina che non si sente amata può essere chiunque”. Per quanto riguarda invece la cover mix con Elodie è un “omaggio a Roma, la mia città. La cover è un grande momento, da anni volevo duettare con Elodie, siamo vicini nell'interpretazione delle canzoni, lei vive quello che canta ed è tipico di chi è cresciuto nelle periferie.

avrà un arrangiamento più alla Riccardo Cocciante mentre l'interpretazione si ispira a quella di Rino Gaetano. Ma alla fine conta la canzone che parla di un amore smisurato”. La carriera di Achille Lauro inizia nell’adolescenza quando si trasferisce insieme al fratello in una comune, si avvicina mondo del rap underground e pubblica i primi mixtape facendosi notare da Marracash, che nel 2013 lo accoglie nell’etichetta Roccia Music. L’anno successivo esce il primo album,

, a cui partecipano artisti del calibro di Marracash, Noyz Narcos, Gemitaiz e Coez e che riscuote un ottimo successo, così come il secondo disco

. Nel 2016 Lauro lascia la Roccia Music per fondare insieme al produttore DJ Pitch8 una propria etichetta, la No Face Agency, che nel novembre dello stesso anno pubblica il terzo album in studio dell’artista intitolato

, ulteriore sigillo del sodalizio con il producer Boss Doms con il quale nel 2017 il rapper partecipa a

. Dal 2018 Achille Lauro si trasforma, allontanandosi dallo stile dei primi album con brani della “samba trap” come

e creando progetti artistici sempre più eccentrici. I singoli

e

anticipano l'album

, un lavoro sperimentale che mescola influenze della canzone napoletana, della musica house, di quella sudamericana e della trap. Nel febbraio 2019 è in gara al Festival di Sanremo con la canzone

e si piazza al nono posto, apprezzato da critica e pubblico. In aprile il singolo

anticipa la pubblicazione di

, quinto album in studio dalle sonorità rock, e in autunno il cantautore romano conduce l’Extra Factor insieme a Pilar Fogliati oltre a pubblicare il singolo

che anticipa

. Nel febbraio 2020 torna a Sanremo

: indimenticabili i suoi look firmati Gucci ispirati

, alla marchesa Luisa Casati,

e a Ziggy Stardust. Poi tocca a

, un progetto jazz-swing in cui l’artista è affiancato per la prima volta in un disco da un’orchestra live. Il 2021 porta Achille Lauro a Sanremo come ospite fisso: nel corso delle serate omaggia la storia della musica con una serie di performance come

(glam rock),

(rock and roll),

e la partecipazione straordinaria di Monica Guerritore (pop),

(punk) e

(classica). Seguono il

, il tormentone estivo

e la partecipazione - di nuovo in coppia con Boss Doms - al reality

. Sul palco dell’Ariston torna nel 2022 come cantante in gara

, poi partecipa all'Eurovision Song Contest

. Sono anche gli anni in cui Lauro sviluppa il suo interesse

ed è al centro del primo evento di fashion-music mai avvenuto nel Metaverso, l’Achille Lauro Superstar featuring Gucci, oltre a sviluppare diversi progetti che comprendono la vendita di collezioni di NFT per beneficenza. L’artista si dedica anche a un progetto nelle scuole, realizzato con H-Farm e con il supporto di Amazon e Code.org, che lo porta a pronunciare un discorso nell'Aula dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Nel 2023 prende vita su Hadem il museo virtuale Directed by Achille Lauro, poi l’artista celebra i 10 anni di carriera con

a cui fa seguito l’omonimo tour durante il quale il cantautore annuncia l’uscita del nuovo album nel 2025 e la nascita della Fondazione Ragazzi madre per il supporto dei giovani in difficoltà. Nell’autunno 2024 è seduto al tavolo dei giudici di X Factor insieme a Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi.