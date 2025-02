Sanremo 2025, Achille Lauro: "Sono un artigiano, amo il foglio bianco"

Achille Lauro torna in gara al Festival di Sanremo ( GUARDA LO SPECIALE ), che lo vede in gara con Incoscienti giovani (Warner Music Italy), e annuncia il raddoppio del Circo Massimo, dove per due sere andrà in scena uno show speciale durante il quale presenterà al pubblico tutto il suo nuovo mondo musicale, contenuto nel settimo album in prossima uscita. Ma ora Achille Lauro si prepara a calcare nuovamente il palco dell’Ariston e a tornare per la quinta volta dopo le tre partecipazioni in gara del 2019 con Rolls Royce, 2020 con Me ne frego, 2022 con Domenica e quella del 2021 come super ospite, portando la ballad Incoscienti giovani , ispirata a una storia vera, nata ai bordi del grande raccordo anulare della Capitale. Il progetto di Incoscienti giovani si svilupperà a Sanremo anche attraverso uno spazio speciale, R.M. Confidential , dove per la prima volta Achille Lauro accoglie amici e ospiti in un luogo dove la musica sarà la protagonista. Nella serata delle cover il cantante omaggia la sua città natale, Roma, duettando con Elodie sulle note di A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Berté. Di tutto questo e altro ha parlato in una conferenza stampa tenutasi a Milano il 5 febbraio, nella quale ha anche risposto a chi gli chiedeva dei gossip di Fabrizio Corona su lui e Chiara Ferragni .

Lauro, ti attende un 2025 super: Sanremo, l'album, due date al Circo Massimo e poi un tour più articolato. Temi di destabilizzare i fan?

Non ho paura di perdere il mio pubblico, io credo vada premiata la spontaneità, ogni mio album e mia canzone sono differenti da quanto prodotto in precedenza. Sarà un anno super ricco, è stata appunto annunciata la seconda data al Circo Massimo, presto comunicherò il tour nei palazzetti, poi c'è un progetto sperimentale per i fan della prima ora con finalità benefiche. Su questo mia madre è un esempio, ha fatto volontariato, cercava di convincere le ragazze di strada a cambiare vita e tante altre cose. Io strutturo il mio progetto più bello.

A Sanremo porti il brano Incoscienti Giovani.

I primi nati sono gli accordi di piano circa due anni fa e ho subito capito che c'era qualcosa di grande, si rifà alle grandi canzoni con cui siamo cresciuti: meglio rubare dalla realtà che inventare qualcosa. È una dedica a chi è cresciuto come me. Poi ognuno la legge come vuole in quanto la bambina che non si sente amata può essere chiunque.

Che Sanremo ti regalerai?

Ne ho fatti tre più uno da super ospite ma questo è molto diverso. Ho sempre portato la mia identità, sono felice di essere parte di questa rivoluzione pop. Nel 2025 sono in veste diversa, mai ho pensato di stupire gli altri ma voglio sempre stupire me stesso portando la mia musica a un livello più alto. Mi ispiro alle grandi rockstar degli anni Settanta. In studio vado libero con un foglio bianco, ogni giorno voglio esplorare qualcosa.

Sarai vestito D&G: cosa puoi anticiparmi?

Ho passato notti a riflettere sull'ispirazione e sui confronti creativi, l'outfit racconta il nuovo me. È un progetto di alto profilo nella sua semplicità. Tutto richiama un mondo retrò, come fa anche la canzone. La mia sarà una eleganza di altri tempi che richiama quello che la canzone suggerisce.

Nella serata delle cover omaggi la tua Roma duettando con Elodie sulle note di A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Berté.

Sì, omaggio Roma, la mia città. La cover è un grande momento, da anni volevo duettare con Elodie, siamo vicini nell'interpretazione delle canzoni, lei vive quello che canta ed è tipico di chi è cresciuto nelle periferie. A Mano a mano avrà un arrangiamento più alla Riccardo Cocciante mentre l'interpretazione si ispira a quella di Rino Gaetano. Ma alla fine conta la canzone che parla di un amore smisurato.

Verrà allestito uno spazio speciale ribattezzato R.M. Confidential: che accadrà?

Ospiterò artisti a cantare, si parlerà di argomenti importanti e sarà possibile bere. Sanremo è la ciliegina ma la torta sotto è grandissima.

Nella stesura del testo sei affiancato da altri autori.

Ho sempre scritto il 99 per cento delle mie canzoni, nei miei brani si sente che sono uno che cerca di raccontare bene quello che ha vissuto. Amore Disperato l'ho scritto con Federica Abbate e Federico Olivieri ma ha riferimenti specifici alla mia storia, dalla piazza alla via al locale, con una profondità che a volte disturba: l'arte non deve essere rassicurante ma muovere qualcosa. A Los Angeles mi sono confrontato con un mondo che non mi conosceva, andavo a fare la spesa nei supermarket e sono stato anche rimbalzato da un locale. Non amo chiamare arte quello che faccio perché mi sembra presuntuoso, sono un artigiano.

Eccoci agli imminenti Live.

Il Circo Massimo è un grande traguardo. A ottobre ho fatto due anteprime per chi mi segue dagli inizi. Al Circo Massimo inizia il nuovo viaggio ma io sono già quattro anni avanti, che è la benedizione e la maledizione di quello che dico e faccio. Comunque in quel contesto le mie canzoni avranno il posto che meritano.

Cosa ti ha lasciato X Factor?

È stato bello come tante persone abbiamo conosciuto un Lauro che spesso è sotterrato dal palcoscenico. C'è stata affinità coi giudici e Giorgia. Abbiamo bisogno di leggerezza, spensieratezza e anche qualità. Lo rifarei, se Sky e Freemantle sono d'accordo. Io cerco di capire chi sono quei giovani ed enfatizzarne le qualità.

Sei in pace col tempo?

Sono contento di non avere più vent'anni e non vedo l'ora di averne 65.

Ti danno come possibile vincitore insieme a Giorgia.

Mi preoccupa, ho letto le pagelle che mi hanno dato spunti. Mai ho vinto, mi sono sempre posizionato verso il fondo ma non mi interessa: Sanremo ha la magia di lasciare spazio a tutti.