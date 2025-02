3/22 ©IPA/Fotogramma

Tra le artiste ad aver preso parte il maggior numero di volte troviamo Noemi. Quest’anno l’artista, in gara con Se ti innamori muori, salirà sul palco per l’ottava volta. Ecco le canzoni presentate nel corso degli anni: Per tutta la vita nel 2010, Sono solo parole nel 2012, Bagnati dal sole nel 2014, La borsa di una donna nel 2016, Non smettere mai di cercarmi nel 2018, Glicine nel 2021 e infine Ti amo non lo so dire nel 2022

