Sanremo, Francesco Gabbani con Viva la vita: il preascolto e il testo

Dopo aver trionfato nella sezione Nuove Proposte nel 2016 e nei Big dodici mesi dopo, tra poche settimane il cantautore (FOTO) cercherà una nuova vittoria al Festival di Sanremo, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood, e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David, rispettivamente presenti nella prima e seconda serata. Francesco Gabbani si esibirà con Viva la vita, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.