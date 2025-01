Sanremo 2025, Olly con Balorda nostalgia: il preascolto e il testo

Olly tornerà all'Ariston tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo ( LO SPECIALE) , in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti . Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood , e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini , sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David . Nella kermesse, Olly presenterà Balorda nostalgia, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

Olly, il preascolto di Balorda Nostalgia

È la sorpresa del 2024 appena terminato. Classe 2001, grande cuore blucerchiato, Federico nelle sue canzoni mette sogni e disincanto dei millennial e della Gen Z. Il brano racconta la nostalgia, un sentimento forte, vivo e vero che arriva all’improvviso e che fa sempre anche un po’ male, per questo motivo è balorda. In questa ballad fatta “a modo suo”, Olly tinteggia quei momenti in cui vorremmo tornare a una fase della nostra vita pur sapendo che non è possibile che si ripeta, con la consapevolezza che quei momenti sono comunque stati “tutta vita". Ma mano nella mano con la melanconia ci sono descrizioni, mi sento di dire fotografiche, che oltre a piangere, ridere e fare l'amore, la trilogia dell'amor perfetto, poetizzano lo "stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano, con il telecomando in mano, non so più come fare senza te". Sarebbe la dichiarazione d'amore perfetta da scrivere su un muro. Olly lo candido a diventare il Banksy di Sanremo 2025.