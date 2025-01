Nuova partecipazione in gara per l'artista, che ha all’attivo sette presenze alla kermesse canora: nel 2010 con Per tutta la vita, nel 2012 con Sono solo parole, nel 2014 con Bagnati dal sole, nel 2016 con La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi, nel 2021 con Glicine e infine nel 2022 con Ti amo non lo so dire

Pochi giorni all'inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo (SCOPRI LO SPECIALE), alla conduzione Carlo Conti (FOTO). La kermesse canora andrà in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio, annunciati i nomi dei co-conduttori e delle co-conduttrici: da Gerry Scotti ad Alessia Marcuzzi passando per Miriam Leone, Mahmood e Katia Follesa. Superospiti Lorenzo Jovanotti e Damiano David. Noemi presenterà Se ti innamori muori, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

il preascolto di se ti innamori muori Una finestra sul pessimismo domestico resa dolce da una Noemi che sa usare tutti i colori del pantone per tratteggiare, come una Artemisia Gentileschi moderna, come gli umori possono squilibrare una relazione. Il sunto del ragionamento è in una strofa, per l'esattezza la terza, dove l'artista, ma potrebbe al suo posto esserci chiunque di noi (con la sola eccezione della voce, ovviamente), racconta che è normale vedere insorgere pensieri strani se inizia a svanire la magia, anzi quello va interpretato già come l'inizio della fine; l'altro elemento terrorizzante sono i silenzi e l'ansia che cresce contemporaneamente al loro allungarsi. In tutta questa melodrammaticità resta impossibile scordare certe notti con il sorriso e le borse sotto gli occhi. Approfondimento Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Noemi Noemi ha all’attivo sette partecipazioni in gara: nel 2010 con Per tutta la vita, nel 2012 con Sono solo parole, nel 2014 con Bagnati dal sole, nel 2016 con La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi, nel 2021 con Glicine e infine nel 2022 con Ti amo non lo so dire. Dall’uscita dell’EP omonimo nel 2009 all’ultimo singolo Non ho bisogno di te, nel corso degli anni la la cantante ha scalato le classifiche. Spazio anche a duetti di grande successo: da L’amore si odia con Fiorella Mannoia al tormentone estivo Makumba con Carl Brave passando per L’amore eternit con Fedez. Nel dicembre di quest'anno Noemi (FOTO) sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. La cantante ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sarà come essere a casa, ma con un pizzico di magia in più”. Approfondimento Sanremo Giovani, ecco i 4 cantanti che andranno al Festival

