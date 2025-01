Simone Cristicchi è pronto a tornare all'Ariston, dove non ha solo partecipato più volte alla kermesse canora, ma ha anche vinto nel 2007 con Ti regalerò una rosa

Simone Cristicchi, vincitore nel 2007 con Ti regalerò una rosa, sarà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti. Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood, e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David. Nella kermesse, Simone Cristicchi presenterà Quando sarai piccola, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

Simone Cristicchi, il preascolto di Quando sarai piccola È la perla del Festival. È una storia intima di Alzheimer, Simone, che aveva vinto un Festival raccontando i disagi mentali (Ti regalerò una rosa era il titolo), questa volta parla di sua mamma che "sei nata il 20 marzo '46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito ti dirò di mio padre ovvero tuo marito". Sono parole che non portano dolore ma gratitudine per il desiderio primario che è, attraverso, le sue parole e la sua cura, restituire alla madre "tutta questa vita che mi hai dato". L'ho ascoltata in silenzio e quasi mi è dispiaciuto quando è terminata e la chiusa non poteva che giungere attraverso una delle parole più quotidiane di sempre ovvero buonanotte. Tra una mano tesa e un bacio sulla fronte si distendono, come una coperta gratitudine e accettazione. Non è esagerato, nonostante un solo ascolto, parlare di capolavoro. Approfondimento Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Simone Cristicchi Agli esordi, Simone Cristicchi ha aperto i concerti di Max Gazzé e di Niccolò Fabi, ma nel 2005 ha conosciuto il successo con il singolo Vorrei cantare come Biagio Antonacci, che ha aperto le porte anche alla successiva canzone Studentessa universitaria. Nel 2006 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Che bella gente, arrivato secondo, mentre nel 2007 ha vinto la gara nella categoria Campioni con Ti regalerò una rosa, ispirato alle storie dei pazienti degli istituti psichiatrici. Nel 2008 è tornato all'Ariston come ospite di Frankie hi-nrg mc, con il quale nel 2010 ha gareggiato con la canzone Meno male. Nel 2013 ha invece presentato La prima volta (che sono morto) e Mi manchi, nel 2018 ha duettato con Ermal Meta e Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente (che ha vinto l'edizione) e nel 2019 è apparso tra i Big con Abbi cura di me. Nel 2024, a più di dieci anni di distanza dall'ultima uscita, ha pubblicato il quinto album Dalle tenebre alla luce. Approfondimento Sanremo Giovani, ecco i 4 cantanti che andranno al Festival

IL TESTO DI QUANDO SARAI PICCOLA (IN AGGIORNAMENTO)