Sanremo, Serena Brancale con Anema e core: il preascolto e il testo

il preascolto di AnEma e Core

Anema e Core celebra l’essenza più autentica dell’amore, un sentimento puro che si esprime senza riserve. In un mondo dove spesso i sentimenti vengono filtrati, nascosti o mascherati per paura di essere giudicati, questo brano ci ricorda che amare davvero significa mostrarsi per ciò che si è, senza vergogna né timore, mettersi a nudo donandosi completamente a un’altra persona. Il titolo richiama un’espressione tipica napoletana, spesso utilizzata dalla persona a cui è dedicato il brano. Inoltre, è un omaggio a uno degli artisti che più hanno ispirato la talentuosa artista pugliese: Pino Daniele. Supportato dall'Isola degli Artisti di Carlo Avarello, questo brano ha stupito fin dai pre-ascolti per la sua trasparenza e per il calore che trasmette. Il testo scivola dentro chi lo ascolta con tenerezza e, come recita un verso, probabilmente questa empatia è generata dal fatto che "l'eleganza viene dal basso, come il jazz". È una bella dedica quella di Serena, è come un bacio "su un taxi cario" che possono vedere anche le stelle.