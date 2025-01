Sanremo 2025, Fedez in gara con Battito: il preascolto e il testo

Atre anni di distanza dalla partecipazione con il brano Chiamami per nome in duetto con Francesca Michielin, il rapper tornerà in gara sul palco del Teatro Ariston

Martedì 11 febbraio Carlo Conti darà il via alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (SCOPRI LO SPECIALE). Il conduttore e direttore artistico accompagnerà il pubblico per cinque serate, al suo fianco co-conduttrici e co-conduttori: da Miriam Leone ad Alessandro Cattelan. Superospiti musicali Lorenzo Jovanotti e Damiano David. Seconda partecipazione in gara per Fedez. Il rapper (FOTO) presenterà Battito, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

il preascolto di battito Una liberazione, è chiaro che Federico attraverso la musica racconta momenti privati e (spesso) dolorosi della sua vita: "Sai la carne è viva, la mente è schiva, vaga nel buio più buio che c'è". Il brano al primo ascolto è un uppercut che fa vacillare e immagino che anche per Fedez non sia una passeggiata proporlo su un palco così importante. Dove l'amore ha governato per 75 anni, lui porta la Fluoxetina, le paranoie e barriere di filo spinato alzate però dal lato sbagliato. "Forse mento quando ti dico che sto meglio" è il ritratto di ogni essere umano che ha paura ed è pure il motivo per cui si cerca di esorcizzare la situazione con una ricetta sulla quale è scritto che "le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni". È un testo complicato che non arriva al primo ascolto, va assorbito, va diluito con le proprie fragilità altrimenti continueremo a vedere "il bicchiere mezzo pieno con due gocce di veleno". Approfondimento Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Fedez Fedez (FOTO) ha preso parte alla kermesse canora gareggiando con il brano Chiamami per nome in duetto con Francesca Michielin nel 2021 e come ospite degli Articolo 31 nella serata delle cover nel 2023. Fedez è tra i nomi più popolari e di successo della scena rap. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato premi e riconoscimenti, tra i suoi singoli più famosi ricordiamo 21 grammi, Vorrei ma non posto con J-Ax, Prima di ogni cosa, Bella storia e Mille con Achille Lauro e Orietta Berti. Per quanto riguarda gli album, citiamo Pop-Hoolista, uscito nel 2014 e certificato con ben quattro dischi di platino. Approfondimento Sanremo Giovani, ecco i 4 cantanti che andranno al Festival

IL TESTO DI BATTITO (IN AGGIORNAMENTO)