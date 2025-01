Sanremo, Rocco Hunt con Mille vote ancora: il preascolto e il testo

Ritorno all'Ariston per il rapper, che nel 2014 aveva trionfato nella sezione Nuove Proposte con il brano Nu juorno buono e nel 2016 era tornato in gara nella categoria Campioni con la canzone Wake Up!

A più di dieci anni dalla vittoria di Sanremo Giovani, Rocco Hunt sarà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti. Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood, e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David. Nella kermesse, Rocco Hunt presenterà il Mille vote ancora, brano che il giornalista di Sky Tg24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

Rocco Hunt, il preascolto di Mille vote ancora Che sarà un viaggio sentimentale nel senso dell'appartenenza a un luogo, un po' nell'accezione che ha una terra che trasmette Cesare Pavese ne La Luna e i Falò, lo si capisce già dalla tessitura musicale, perché questo è un brano che unisce urban e melodia, lingua italiana e napoletana, un testo di mancanze e denuncia sociale, con sonorità da rap mediterraneo. Rocco parla della nostalgia agrodolce che prova chi ha dovuto lasciare la propria terra, un luogo non semplice, pieno di difficoltà e contraddizioni ma dove si desidera tornare mille volte ancora. L'artista torna sul palco dell’Ariston per la terza volta dopo aver trionfato nel 2014 nella sezione Nuove proposte con il brano Nu juorno buono, per altro prima vittoria di un brano hip hop e di un brano in lingua napoletana nella storia delle Nuove proposte del Festival, e dopo aver ottenuto la Top10 nel 2016 nella sezione Campioni con il brano Wake Up. Approfondimento Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Rocco Hunt Nel 2014 Rocco Hunt aveva esordito alla 64esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, dove aveva vinto con il brano Nu juorno buono. Nel 2013 aveva pubblicato per Sony Music l'album Poeta urbano, seguito da altri dischi e collaborazioni con grandi artisti, da Eros Ramazzotti a Neffa. Nel 2016 è arrivato il ritorno all'Ariston nella 66esima edizione del Festival di Sanremo, stavolta nella categoria Campioni, con il singolo Wake Up, arrivato al nono posto. L'artista non ha poi concretizzato la successiva idea di allontanarsi dalle scene, ma ha anzi pubblicato l'album Libertà, con collaborazioni tra gli altri con Achille Lauro, e ha sfoderato la hit estiva A un passo dalla Luna con Ana Mena. Dopo altri successi, l'artista salernitano che non racconta la vita e la periferia, ma fa anche ballare e cantare il pubblico, è ora pronto a tornare sul palco della kermesse canora più famosa d'Italia. Approfondimento Sanremo Giovani, ecco i 4 cantanti che andranno al Festival

Il testo di Mille vote ancora (IN AGGIORNAMENTO)