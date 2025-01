Sanremo 2025, Clara in gara con Febbre: il preascolto e il testo

A dodici mesi di distanza dal suo debutto sul palco del Teatro Ariston, Clara tornerà a far ascoltare la voce al pubblico del Festival di Sanremo (FOTO). L’artista presenterà in gara la canzone Febbre, brano che il giornalista di Sky Tg24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito. Nel marzo dello scorso anno la cantante ha pubblicato l'album Primo, entrato nella Top10 dei dischi più venduti in Italia e certificato disco d'oro.

Annunciati i primi nomi dei co-conduttori e delle co-conduttrici: da Alessia Marcuzzi a Miriam Leone. Superospiti Lorenzo Jovanotti e Damiano David.