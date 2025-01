Sanremo, Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore: il preascolto

Il cantante vanta sette presenze all'Ariston: l'ultima in gara risale al 2022 con il brano Lettera di là dal mare

Massimo Ranieri debutterà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti. Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood, e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David. Nella kermesse, Massimo Ranieri presenterà Tra le mani un cuore, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

Massimo Ranieri, il preascolto di Tra le mani un cuore Lo scugnizzo torna in uno dei luoghi che hanno consacrato, nel tempo, la sua arte. E questa volta non ci fa vibrare con "l'erba di casa mia", ci accende in pensieri quando canta "la vita intera come il cuore in mare, il mondo l'ha già fatto a pezzi eppure lì rimane, proteggilo dal freddo che c'è stato e troverà la pace dopo quello che ha passato". Storie di migranti, forse, ma soprattutto di redenzione perché quello che emerge è un cuore spezzato dalla vita ma che non cessa di palpitare. Forte il senso di protezione, concetto che nelle canzoni ormai è sparito sostituito da parole che vivisezionano amori difficili, malati, tossici. Massimo Ranieri torna all'Ariston con parole che lasciano il segno, il resto lo farà, si spera, la sua voce. Perché, con la potenza cui ci ha abituato, il cuore che ha tra le mani può raggiungere la via lattea. Approfondimento Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Massimo Ranieri Massimo Ranieri non è solo un celebre cantante, ma anche un apprezzatissimo attore, conduttore televisivo e regista teatrale. Dai tempi degli esordi nel 1966 all'età di 15 anni, l'artista ha pubblicato 23 album in studio e 36 singoli. Dopo aver partecipato a trasmissioni musicali degli anni Sessanta come Canzonissima e Cantagiro, a 17 anni ha debuttato al Festival di Sanremo insieme a I Giganti con il brano Da bambino. Di lì a poco ha inciso il successo Rose rosse, ancora oggi una delle sue canzoni più amate. Nel 1969 è tornato all'Ariston in coppia con Orietta Berti con il brano Quando l'amore diventa poesia, ma è nel 1988 che ha vinto la gara con Perdere l'amore. In totale, ha collezionato ben sette presenze all'Ariston, l'ultima delle quali nel 2022 con la canzone Lettera di là dal mare. Approfondimento Sanremo Giovani, ecco i 4 cantanti che andranno al Festival

IL TESTO DI TRA LE MANI UN CUORE (IN AGGIORNAMENTO)

