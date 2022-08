Ti mangio il cuore, il trailer del film con Elodie

La pellicola, diretta dal regista pugliese Pippo Mezzapesa, segna l’esordio al cinema della cantante romana. “Ti mangio il cuore” è tra le opere in concorso nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2022 e uscirà nelle sale il 22 settembre Condividi

È in bianco e nero il trailer di Ti mangio il cuore. Senza colori, come l'intero film e come la vicenda che racconta. Una storia di opposizioni, in una Puglia funestata dal crimine dove bisogna sempre per forza schierarsi. Il film è un po' un western e un po' un gangster movie. Racconta la storia di un Gargano nascosto, dove il sole batte ma non scalda e dove non può crescere forse neanche l'amore.

Ti mangio il cuore, la trama vedi anche 'Ti mangio il cuore', film d'esordio di Elodie a Venezia Molto liberamente tratto dal libro omonimo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, Ti mangio il cuore racconta la storia di una passione pericolosa tra i membri di due famiglie criminali rivali. Marilena e Andrea sono a modo loro epigoni di Romeo e Giulietta, calati però in un contesto più duro e arcaico. Lui è un Malatesta, lei la bellissima moglie del boss dei Camporeale. Non dovrebbero neanche incrociare l’uno lo sguardo dell’altra ma l’amore se ne frega delle regole, anche di quelle che sembra più pericoloso infrangere. La passione tra Marilena e Andrea riaccende una faida mai davvero superata in un mondo dove l’unica legge è quella dell’occhio per occhio, dente per dente. Ma Marilena, contesa e ostacolata da tutti, combatterà comunque per poter percorrere la sua strada.

L’esordio di Elodie in una crime story made in Puglia vedi anche Elodie nel cast del film in bianco e nero Ti mangio il cuore: video La protagonista del film ha le fattezze di un’attrice esordiente ma di sicuro non nuova a esibirsi su un palco. Elodie, la cantante di diversi tormentoni (ultimo in ordine di tempo Tribale, che ci ha accompagnato tutta l’estate), è sicuramente uno dei motivi di curiosità maggiori di Ti mangio il cuore. Cresciuta in un quartiere difficile, l’artista romana probabilmente inserirà anche un po’ del suo vissuto nell’interpretazione di una donna forte e capace di lottare per ciò cui tiene di più. Al suo fianco, nel ruolo del ragazzo che ama, troviamo Francesco Patané (già visto nel film su D’Annunzio Il cattivo poeta). Sono loro la coppia al centro di una storia che ha tanti personaggi, interpretati da grandi attori del nostro cinema. Da Tommaso Ragno, nel ruolo del padre di lui, alla partecipazione straordinaria di Michele Placido, sono tanti i grandi nomi coinvolti in questo ambizioso affresco criminale ambientato totalmente in Puglia. In concorso nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2022, Ti mangio il cuore arriverà nei cinema il 22 settembre. Il film è diretto da Pippo Mezzapesa. Il regista e sceneggiatore pugliese, già autore di apprezzati corti e documentari, si era già confrontato in passato con il lungometraggio di finzione con pellicole come Il paese delle spose infelici e Il bene mio.