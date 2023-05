David di Donatello 2023, i vestiti e i look più belli sul red carpet

Le stelle nazionali del grande schermo rischiarano il tappeto rosso che conduce ai Lumina Studios, cornice dell'edizione numero sessantotto degli ambiti riconoscimenti cinematografici. Come da tradizione, la serata di gala è una straordinaria vetrina per i designer italiani alcuni dei quali hanno realizzato creazioni personalizzate per i protagonisti della premiazione. Tra abiti sartoriali, esclusività ed alta gioielleria, trionfa il Made in Italy (IN AGGIORNAMENTO)



a cura di Vittoria Romagnuolo