Paola & Chiara annunciano una nuova edizione di Festival con Elodie

Paola & Chiara infiammano il pubblico con l’annuncio dell’arrivo di una nuova versione di Festival in collaborazione con Elodie . "Non poteva non essere lei il featuring per la nostra canzone - dichiarano le due cantanti sul loro profilo TikTok -. Per noi è una cosa stupenda riuscire a collaborare con lei e che lei ci abbia dato la sua cifra stilistica e anche la sua visione sulla vocalità di questa canzone”.

Il brano sarà parte del nuovo album in uscita il prossimo 12 maggio, Per sempre, annunciato su Instagram qualche tempo fa con un post che recitava: “Ci siamo prese il nostro tempo per fare le cose come volevamo noi, ma finalmente ci siamo”. Potrebbe essere un caso, ma nello stesso giorno Elodie si esibirà live sul palco del Forum di Assago per la prima volta. E non è detto che la cantante non possa regalare al suo pubblico un’esibizione dal vivo in compagnia delle due sorelle. In fondo, è evidente che ci sia un legame alquanto particolare tra le cantanti.