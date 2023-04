Paola & Chiara annunciano il nuovo album Per Sempre

Fuori il 12 maggio, il nuovo disco del duo è già disponibile in pre-order digitale e fisico per chi non vuole aspettare Condividi

Paola & Chiara stanno facendo crescere l'hype per il nuovo disco, il primo di inediti dopo dieci anni dall'ultimo. Il titolo sembra essere quasi una promessa ai fan che per tanti anni hanno chiesto la loro reunion e, ora che è finalmente avvenuta, vogliono sia duratura. Per Sempre è quello che si auspicano in tanti per questo duo, finalmente tornato alle scene dopo anni di assenza per portare al Festival di Sanremo l'inedito Furore, che sebbene non abbia vinto la kermesse e non si sia classificato nemmeno nelle prime tre posizioni, risulta essere a oggi uno dei brani che sono maggiormente rimasti nella memoria del pubblico, anche perché è uno di quelli maggiormente trasmessi dalle radio e nei locali di tutto il Paese.

Le novità di Per Sempre Il nuovo album arriverà in tutti i negozi di dischi e in quelli digitali il prossimo 12 maggio, in concomitanza con le date milanesi del tour delle sorelle Iezzi, che sono pronte a ricevere nuovamente l’abbraccio del pubblico live. Chi non volesse aspettare per avere la certezza di entrare in possesso di una copia, può già effettuare i pre-order per ricevere il disco nel giorno di uscita. Questo lavoro è stato finora molto aleatorio, perché Paola & Chiara hanno iniziato a parlarne da tempo ma non avevano prima d’ora annunciato né il titolo e nemmeno la copertina. Come detto, il titolo ha il sapore di una promessa che le due sorelle vogliono fare al pubblico, nemmeno troppo implicita. La copertina è una foto volutamente sfocata ma anche qui il senso è chiaro: Paola & Chiara sono ritratte insieme, con l’iconico look volutamente vintage anni Ottanta che è diventato un marchio di fabbrica riconoscibile per le sorelle Iezzi. Ora non resta che capire se questa sarà una promessa reale o se qualcos’altro tornerà a dividere le sorelle della pop-music italiana, che nonostante la lontananza dai palchi non sono state dimenticate dal pubblico. approfondimento Paola & Chiara conquistano Times Square, la foto virale

FOTOGALLERY Immagine tratta dal profilo Instagram @chiaraiezzi_official Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Paola e Chiara al Festival di Sanremo 2023: ecco come sono oggi. FOTO Tra i nomi dei big del Festival di Sanremo 2023 spicca anche il duo Paola e Chiara. Le due cantanti e sorelle erano state sostenute nei mesi scorsi dall'affetto dei fan, che le avevano riviste insieme anche in occasione dei concerti a San Siro di Max Pezzali. Un “amarcord” che aveva fatto sognare i fan, e che evidentemente ha convinto Amadeus a richiamarle al Festival di Sanremo, lo stesso luogo che le aveva rese celebri nel 1997. Ecco come sono oggi Paola e Chiara Iezzi Paola e Chiara sono state elencate tra i big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo Le due cantanti torneranno così al Festival a 26 anni di distanza dalla loro partecipazione nel 1997, quando vinsero nella categoria Nuove Proposte con Amici come prima Le due sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi (rispettivamente la mora e la bionda) esordiscono nel mondo della musica come coriste degli 883, a metà anni '90

Cos'è Per sempre Nel post con il quale le sorelle hanno presentato a pubblico titolo e copertina del lavoro i presupposti che accompagnano l'uscita dell'album sono molto chiari: "Ci siamo prese il nostro tempo per fare le cose come volevamo noi, ma finalmente ci siamo". Anche in questo caso, le sorelle Iezzi sembrano rispondere indirettamente alla domanda che tanti hanno avanzato sul loro ritorno sulle scene e Per Sempre è la risposta definitiva. Ancora non sono state date informazioni sulla tracklist ma se le premesse sono quelle di Sanremo, sarà un altro disco tutto da ballare.