Paola & Chiara conquistano Times Square, la foto virale

Spettacolo

Da Chiara Ferragni a Paola & Chiara: gli arrivi a Sanremo. LE FOTO

Gli artisti in gara hanno fatto il loro ingresso ufficiale al Teatro Ariston, punto d'arrivo del green carpet che, come da tradizione recente, è l'appuntamento che precede l'inizio della kermesse. Anche quest'anno i look dei concorrenti anticipano, in qualche caso, lo spirito delle loro canzoni a cura di Vittoria Romagnuolo

Manca poco all'apertura del sipario del Festival di Sanremo edizione 2023 e l'entusiasmo che circonda gli artisti in gara è altissimo. Attesa anche per Chiara Ferragni che si è sistemata in una villa sul mare in Liguria e da lì sta dialogando con i fan via social. Eccola domenica al suo arrivo all'Ariston con i capelli raccolti, gli occhiali scuri e un outfit turchese che spunta dal suo cappotto Saint Laurent. Con lei, gli immancabili Amadeus e Gianni Morandi

Chiara Ferragni raggiunge la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo e insieme salutano la folla assiepata fuori al Teatro Ariston