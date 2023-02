3/29 ©IPA/Fotogramma

Come da tradizione i cantanti in gara, sebbene siano giunti a Sanremo da giorni per le prove e per le interviste, hanno fatto il loro debutto ufficiale davanti al pubblico con la sfilata sul green carpet, un percorso che li porta direttamente al Teatro Ariston. La sfilata è stata trasmessa in diretta tv. Ecco Tananai, in completo in pelle Gucci e stivali camperos, di nuovo a Sanremo a un anno dal suo fortunato debutto

Sanremo 2023, Tananai all’Ariston con la canzone Tango. FOTO